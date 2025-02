Pati li vaš pas od tjeskobe kod odvajanja? Ovo su tri pogreške koje ju pogoršavaju

Psi su naši vjerni pratitelji, često i najbolji prijatelji koji nas razumiju i podržavaju. Oni nam pružaju ljubav i odanost te postaju neizostavan dio naših života. Međutim, postoje trenuci kada se moramo razdvojiti od njih, bilo zbog posla, putovanja ili drugih obveza. Taj trenutak može biti teško podnijeti i za nas i za njih. Psi su vrlo vezani za svoje vlasnike i mogu osjetiti anksioznost ili stres kada su odvojeni od nas.

Pati li vaš pas od tjeskobe odvajanja? Trenerica pasa upozorila je da mnogi vlasnici čine tri pogreške koje bi zapravo mogle pogoršati situaciju, piše Express. Stručnjakinja Taylor Cezanne obratila se korisnicima TikToka da bi vlasnicima pasa objasnila da mogu umanjiti patnju svog ljubimca primjenom ispravnog znanja. Prvo je objasnila da nikada ne biste smjeli pretpostaviti da je vaš pas ljut na vas ili da vas želi kazniti zbog toga što ste ih ostavili.

Prvo je objasnila da nikada ne biste trebali pretpostaviti da je vaš pas ljut na vas ili da vas želi kazniti što ste ga ostavili. "Vjerujte mi da ne znači da su ljuti ako su se popiškili po namještaju ili ako su sažvakali tepih. To samo znači da im razdvajanje loše pada. Ako bismo to ocijenili na skali od jedan do tri, gdje je tri najgore, bilo bi to na toj razini", objasnila je Cezanne. Naglasila je važnost treniranja pasa kada su na pravoj granici, a granica je točka u kojoj pas prelazi iz smirenosti u stres i reaktivnost.

"Cilj pravog treniranja i učenja je držati ih ispod te granice i postupno graditi njihovo samopouzdanje. Broj jedan je mirno stanje uma u kojem vaš pas ne reagira previše, dok pod brojem dva korača, cvili i laje. Istina je da ako su na razini dva ili tri, onda uopće nisu spremni biti ostavljeni sami dulje vrijeme", objasnila je. Ako je to slučaj, Cezanne je predložila da unajmite čuvara kućnih ljubimaca ili da prijatelj ili član obitelji dođe k vama dok ste odsutni.

To ju je dovelo do treće točke, u kojoj je naglasila važnost "vježbanja" vremena provedenog u odsutnosti. "Ako ne vježbate vrijeme provedeno u osami dok ste stvarno kod kuće, propuštate veliku priliku za treniranje. Ovo je jedna od najlakših stvari koje možete učiniti te možete desenzibilizirati svog psa na vaše odlazak vježbajući to u 15-sekundnim intervalima", objasnila je trenerica. Jedan TikTok korisnik podijelio je da je trening u kavezu najbolja stvar za njegovog psa. "Miran je i spava bez obzira na to koliko dugo mora biti unutra. Laje samo da mi signalizira da treba izaći, ali ne laje konstantno", objasnio je.

Drugi korisnik je opisao vlastitu tehniku. "Počeli smo vježbati odvajanje s mojim šestomjesečnim psićem tako što smo otišli na kat da bismo vidjeli kako se osjeća bez nas. Otišli smo gore, a on je samo ležao na kauču, bez da se brinuo", napisao je. Treća osoba je objasnila da je njezino štene pristojno samo kod kuće. "Kada sam kod kuće i izađem iz sobe, potpuno poludi! Također primjećujem da količina stimulacije i aktivnosti također čini razliku", zaključila je.