Ovo su pasmine s najkraćim životnim vijekom: Neke od njih navrše tek 5 godina

Psi su naši vjerni pratitelji, uvijek spremni pružiti ljubav, odanost i radost. Bez obzira na rasu, veličinu ili temperament, psi imaju nevjerojatnu sposobnost da se povežu s ljudima i postanu nezamjenjiv dio obitelji. No, unatoč svemu što nam pružaju, njihovi životi su nažalost znatno kraći od naših. Mnoge ljubitelje pasa ispunjava tuga pri pomisli na to da će jednog dana morati reći zbogom svojim ljubimcima.

Jedan je veterinar podijelio pet pasa s najkraćim životnim vijekom, u rasponu od pet do 10 godina, piše Express. Amir Anwary, poznat kao "amirthevet" na društvenim mrežama, redovito dijeli savjete o različitim životinjama, no uglavnom se fokusira na pse. U kratkom videu objavljenom na TikToku otkrio je kojih je to pet pasmina pasa s najkraćim životnim vijekom.

Prva na redu je bordoška doga koja živi pet do osam godina. Bernski planinski pas živi šest do osam godina kao i irski vučji hrt. Bernardinac i njemačka doga imaju otprilike jednaki životni vijek, od sedam do deset godina. Video je prikupio više od 700 tisuća pregleda i 12 tisuća lajkova. Mnogi su korisnici u komentarima podijelili svoje osjećaje o ovim pasminama pasa i iskustva koja su imali s njima. "Moja sestra je jučer izgubila njemačku dogu u dobi od četiri godine", podijelio je jedan korisnik.

"Znam za bernskog planinskog psa koji ima 12 godina i dijeli spremnik s kisikom sa svojim vlasnikom kad idu u šetnje. Kunem se da to nije šala", napisao je drugi. "Imao sam bernskog planinskog psa koji je živio do 13. godine i bio je doista najbolji pas", dodao je treći. "Izgubio sam svog bernardinca u 4. godini prošlog svibnja. Uvijek sam birao tu pasminu, ali nikada više. Imali smo samo jednog koji je doživio 11 godina, ostali su umrli između 4-7 godina", napisao je korisnik.

PDSA, britanska veterinarska organizacija koja pomaže životinjama u potrebi, bernardince je opisala kao nježne divove koji odgovaraju većini obitelji, pod uvjetom da imate dovoljno prostora u svom domu za veliku pasminu pasa. Oni su vrlo veliki i snažni, žive u prosjeku manje od 10 godina i mogu biti sjajni kućni ljubimci, ali nažalost su skloni brojnim zdravstvenim problemima zbog svoje veličine i izgleda.

Neka od stanja koja bernardinac može razviti uključuju displaziju kuka, gdje zglob kuka ne pristaje savršeno što na kraju dovodi do artritisa, bolesti križnog ligamenta zbog koje zglob koljena postaje vrlo klimav i bolan, i određene vrste raka, posebno agresivni rak kostiju, odnosno osteosarkom. PDSA je navela i da su njemačke doge velika radna pasmina koju ljudi vole zbog svoje divovske veličine, ali nježne i slatke prirode s prosječnim životnim vijekom ispod deset godina.

To su čistokrvni psi pa su izložene riziku od određenih problema i stanja povezanih s njihovom pasminom, uključujući želučani dilatacijski volvulus (GDV) gdje se želudac uvija. Radi se o hitnom slučaju koji zahtijeva hitnu veterinarsku pomoć. Irski vučji hrtovi su velika i snažna pasmina, ali poznati po tome što su nježni u srcu, navela je PDSA. Oni također imaju prosječni životni vijek ispod 10 godina i izloženi su riziku od razvoja određenih stanja kao što su GDV i kardiomiopatija, vrsta srčane bolesti što znači da je njihovo srce veće nego što bi trebalo biti i ne funkcionira ispravno.

Bernski planinski psi poznati su po svojim slatkim, nježnim osobnostima i odanosti svojim obiteljima, ali oni su velika pasmina pa im je potrebno puno prostora. U prosjeku žive do 10 godina i skloni su određenim zdravstvenim problemima povezanim s njihovom pasminom, uključujući displaziju lakta, gdje zglob lakta ne pristaje savršeno, što na kraju dovodi do artritisa, i degenerativne mijelopatije, stanja kralježnice koje uzrokuje postupnu paralizu stražnjeg dijela.

PDSA je bordošku dogu opisala kao velikog, ali opuštenog psa koji može izgledati zastrašujuće, ali je "pravi mekušac". Oni su "vrlo zgodni za pogledati", ali njihova naborana lica su selektivno uzgajana i razvila su se na način koji uzrokuje zdravstvene probleme. Neka od stanja koja može razviti bordoška doga uključuju displaziju lakta i displaziju kukova.