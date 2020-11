Par se poseksao u MR-u, a i nakon 20 godina svi žele vidjeti tu fotografiju!

Britanski časopis British Medical Journal, to jest BMJ, objavio je prve MRI fotografije ljudi koji se seksaju, a i kažu kako su te fotografije popularne i 20 godina nakon objavljivanja. Fotografije su bile dio istraživanja, koje je promatralo parove kako se seksaju u raznim pozama, koje je objavljeno 1999. godine.



Glavno otkriće tog istraživanja je da penis poprima oblik bumeranga kada je u vagini, a do tada se mislilo da je ravan ili u obliku slova S.

Foto: BMJ

Također je pokazalo kako se maternica ne povećava tijekom seksa, što se protivilo tadašnjem mišljenju.



No, nitko u BMJ-u nije smatrao da je istraživanje kliniški ili znanstveno korisno, ali nakon objavljivanja to je postao jedan od najčitanijih BMJ-ovih članaka svih vremena, a čak je citiran u 130 drugih istraživanja i radova.



Samo u listopadu ove godine je downloadan 50 puta, čak 20 godina nakon objavljivanja. Autori istraživanja vjeruju da je downloadano toliko puta samo radi prikaza seksa, i to besplatnog, čak iako su fotografije crno-bijele. No, istraživanje živi dalje, a fotografije se prenose s generacije na generaciju.

