Ozljede glave povećaju rizik od razvijanja ove bolesti

Traumatske ozljede mozga nastale nakon udarca u glavu povećavaju rizik od razvoja demencije za 24 posto, ustanovila je grupa znanstvenika na uzorku od gotovo tri milijuna ljudi.

Podaci su prikupljani 36 godina, a preuzeti su iz danskoga državnog registra pacijenata. Ustanovljeno je da opasnost od razvoja demencije raste ovisno o broju i težini ozljeda, pišu znanstvenici u stručnome časopisu The Lancet Psychiatry.

"Kod pacijenata s poviješću traumatskih ozljeda mozga zamijetili smo povećanu opasnost od razvoja demencije, čak i nekoliko desetljeća nakon ozljede", kaže voditelj studije Jesse Fann s Medicinskog fakulteta u Seattleu. Dodaje da se to odnosi i na manje teške ozljede poput potresa mozga.

No znanstvenici ističu da je apsolutan rizik za svakoga pojedinca prilično nizak. U studijskoj je grupi 5,3 posto osoba koje su patile od demencije tešku ozljedu mozga doživjelo u mlađoj životnoj dobi, u usporedbi s 4,7 posto osoba koje nisu patile od demencije.

"Rezultati našeg istraživanja ne upućuju na to da će se kod svih koji dožive neku traumu mozga kasnije u životu razviti neki oblik demencije", kaže Fann. No bez obzira na to, svima koji su doživjeli bilo kakvu traumatsku ozljedu mozga uzrokovanu padom, automobilskom nesrećom, ozljedom zadobivenom za vrijeme borilačkog sporta ili tučnjave, savjetuju se oprez i redovna tjelovježba, izbjegavanje pušenja, masne hrane i previše alkohola.

"Iznimno je važno da osoba koja je doživjela traumu mozga ne dođe ponovno u sličnu situaciju. Važno je spriječiti slične nove traume, jer se rizik od razvoja demencije povećava s brojem traumatskih ozljeda mozga", upozorio je Fann.

Ranije studije o ozljedama mozga i razvoja demencije davale su kontradiktorne rezultate.

Po podacima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) oko 50 milijuna ljudi u svijetu pati od nekog oblika demencije, uključujući i Alzheimerovu bolest. Na nju se odnose dvije trećine slučajeva.

Svake se godine u svijetu evidentira oko 10 milijuna novih slučajeva demencije.

Grupa istih autora u Lancetu iznosi podatak po kojemu svake godine više od 50 milijuna ljudi doživi traumatsku ozljedu mozga. Nedostatak studije je praćenje pacijenata iz samo jedne zemlje s prilično sličnom etničkom pripadnošću, kažu autori, dodajući da to znači kako se rezultati istraživanja ne mogu u potpunosti primijeniti na druge etničke grupe u ostalim zemljama.

