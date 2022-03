Organizatorica svadbi pojašnjava: 'Kad planirate vjenčanje, pripazite na ovih par stvari...'

Kod organiziranja vjenčanja treba misliti na puno sitnica; od boja stolova i stolaca, ukrasa na stolovima i u sali, pa do vrste torte i rasporeda sjedenja...Sve to vjenčanje može pretvoriti u jedan od stresnijih dana u životu. Uz to, mladenci uvijek žele i da taj dan bude drugačiji i posebniji od drugih, zbog čega se ponekad zanesu i pretjeraju u dekoriranju, zaboravljajući da je tanka granica između elegancije i kiča...

Kako piše The Sun, organizatorica vjenčanja Kristina Kempton prošla je svakakve zahtjeve budućih bračnih parova; a dok će neke od njih rado ispuniti, neke jednostavno odbija napraviti... Evo koje:

Velike mašne vezane za stolce

- Nekad su na svim svadbama stolci bili prekriveni groznim najlonom i grubom tkaninom, a zatim još i svezane velikim, ružnim mašnama. Ako mi klijenti dođu i kažu da to žele, odbit ću ih - kaže Kristina. "Obični, bijeli stolici su elegantni, lijepi i sasvim dovoljni, a u sali ima i važnijih stvari na koje treba obratiti pažnju od stolaca."

Ljudi na svadbama vole komentirati detalje pa su puno važnije od stolova na primjer salvete koje mogu biti personalizirane, razne dekoracije na stolu, cvijeće i pribor za jelo. Oni koji ne primjećuju detalje možda neće to ni vidjeti, ali će definitivno primijetiti ako je nešto kič i pretjerano.

Klaunovi i zabava gostiju

Organizatorica kaže da se u svom poslu susretala čak i s klijentima koji su na svojim vjenčanjima htjeli klaunove i mađioničare koji će zabavili goste. To, kaže, u svakom slučaju treba izostaviti jer je njima mjesto na dječjim rođendanima, a nikako na vjenčanjima.

- Ljudi vole da ih se zabavi ali i to se radi umjereno i nenametljivo, a ne da se pitaju gdje su to došli... - objašnjava.

Švedski stol i čokoladna fontana

Kempton savjetuje i da se izbjegavaju zastarjeli švedski stolovi gdje si gosti sami uzimaju hranu i piće, kao i čokoladne fontane, no mali švedski stol za slastice i deserte može, dodaje, biti elegantan i 'cool'.

Stol samaca

Također, savjetuje i da, koliko god to željeli, odolite potrebi da ljude koji su došli sami sve stavite sjesti za isti stol jer im to može stvoriti napetost koju nitko ne želi na svom vjenčanju.

- Na vjenčanju se vrlo lako može prijeći granica elegancije pa je vrlo važno pripaziti na neke detalje i ne pretjerivati... - zaključila je.

