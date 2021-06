Njemu je 21, njoj 60 godina, a njezine kćeri starije su od njega: 'Seks je fantastičan, ništa nas neće razdvojiti'

Pam Shasteen ima 60 godina, a trenutno je u vezi s muškarcem kojem je 21, Jonathanom. Uvrijedila se kada su joj prijateljice rekle da joj može biti unuk i da nešto s njom nije u redu kada može biti s toliko mlađom osobom u vezi.

Foto: Daniel Pavlić

Muškarac pokušao otvoriti vrata zrakoplova tijekom leta, pogledajte video:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Zaljubljeni par iz Oklahome ne obazire se na ružne komentare i tvrde kako ih ništa neće razdvojiti. Osim što je izjavila da im je seks fantastičan, Pam kaže: "Još uvijek ne mogu vjerovati da su mi prijateljice s kojima se družim više od 30 godina okrenule leđa jer sam s mladim muškarcem. Jonathan je ljubav mog života i nije me briga što drugi misle."



Upoznali su se još u veljači 2018. kada je njoj bilo 58, tako što joj je Jonathan poslao poruku putem aplikacije za spojeve - Badoo. "Još u tridesetima počeli su mi se sviđati mlađi muškarci. Jednom sam čula u prolazu kako žene komentiraju da smo odvratni i da ne bismo trebali biti zajedno. Ta situacija me uzrujala, ali odlučili smo ignorirati ružne komentare i poglede."



Kako je on živio u Minnesoti, prvo su se viđali putem videopoziva, a tjedan dana kasnije doputovao je kod Pam. "Kada sam ga vidjela izgledao je još bolje nego preko slika. Potrčali smo jedno drugome u zagrljaj i počeli se strastveno ljubiti - bila je to ljubav na prvi pogled. Možda je mlađi, ali ima puno iskustva. Seks nam je odličan."

Foto: Daniel Pavlić

Kada se trebao vratiti kući nakon tjedan dana druženja, Pam ga je preklinjala da ostane, a on je pristao. Uselio se kod nje, a već idućeg dana upoznao je i njezine kćeri koje su blagoslovile vezu baš kao i njegovi roditelji koji su po godinama blizu Pam. Rekli su da znaju da je uvijek volio starije žene, te da nisu iznenađeni.



U svibnju 2018. Jonathan ju je zaprosio, a Pam za The Sun kaže kako ne može biti sretnija.

Nećete vjerovati na što je ovaj par nakon vjenčanja potrošio novac od darova: