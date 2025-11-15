Ovih dana u šetnji šumom ili parkom mogli biste naići na 'mrtvog' ježa: Evo to trebate učiniti

Prošećete li ovih jesenskih dana parkom ili šumom, velike su šanse da ćete naići na ježa, o čemu posljednjih tjedana mnogi ljudi svjedoče i na društvenim mrežama. Malog, sklupčanog, nepomičnog, naizgled uginulog. No, prije nego što ga dirnete ili bacite u koš, stanite. Vrlo je moguće da ste naišli na ježa koji se sprema na zimski san ili već mirno hibernira.

Kako znati o čemu se zapravo radi? Prvo pravilo glasi: promatrajte i ne paničarite. Živi jež u hibernaciji bit će skroz sklupčan u kuglu, bez vidljivih ozljeda, a često djeluje hladno na dodir. Sve je to, kažu stručnjaci za životinje, sasvim normalno. Pažljivo pogledajte prsa ili bok: ako dobro promotrite, trebali biste vidjeti vrlo sporo, jedva primjetno podizanje i spuštanje. Disanje im tijekom sna može pasti na nekoliko udisaja u minuti pa treba vremena da bi se ono uočilo.

Ako niste sigurni, lagano ga dotaknite rukavicom ili grančicom. Zdrav jež koji spava najčešće se neće dramatično 'aktivirati', ali može lagano zadrhtati, još se jače sklupčati ili jedva primjetno reagirati. Ako je potpuno mlitav, ne sklupčava se, padaju mu bodlje, tijelo je ukočeno ili se osjeća neugodan miris, tada je, nažalost, vjerojatno uginuo.

Ako zaključite da je živ, postavlja se ključno pitanje: treba li mu pomoći ili ga ostaviti na miru? Odraslog, dobro uhranjenog ježa koji spava na skrovitom mjestu, primjerice u grmlju, među lišćem ili ispod granja, ostavite gdje jest. To je njegov izabrani 'apartman' za zimu. No ako je na otvorenoj stazi, uz prometnicu ili na izloženom mjestu, možete mu diskretno pomoći: stavite rukavice na ruke i premjestite ga u zaklon, pod sloj lišća ili granja, bez naglog buđenja i bez nošenja kući.

Posebnu pažnju zaslužuju jako mali, mršavi ježevi koji u kasnu jesen još lutaju po danu jer oni vjerojatno nemaju dovoljno masnih zaliha za zimu. U tom slučaju nije rješenje zadržati ga 'jer je sladak', nego kontaktirati najbliže sklonište za divlje životinje ili veterinara te postupiti po njihovim uputama. Najvažnije je znati kako jež nije igračka ni kućni ljubimac za jedan vikend. Ako je živ, zdrav i samo spava vaša je dužnost da se pobrinete da tako i ostane.