Za održavanje strasti: Ovo su tri različite vrste seksa koje imaju sretno vjenčani parovi!

Dobar seksualni život ključan je za održavanje ljubavi i strastvene monogamije u vezi. To je kao ljepilo koje sve drži zajedno. Seks oslobađa hormone koji čine da se osjećamo dobro (testosteron za muškarce i oksitocin za žene). Iako je na početku veze on dosta drugačiji nego što je to nakon nekoliko godina, seks je uvijek važna stavka u vezi, piše Your Tango.

Kasnije seks prestane biti prioritetna stvar u vezi, i neke druge stvari preuzimaju prednost. Međutim, kada partneri daju prednost vremenu da se prisjete svoje ljubavi i vrate fokus na romansu i seks, veza se može odmah početi poboljšavati. Ponekad kada u vezi počne napetost, jedan će partner htjeti prestati imati seks. Ali najbolja stvar koju par može učiniti jest usredotočiti se na stvaranje boljeg seksa, jer kada seks postane bolji, odjednom se cijeli odnos može poboljšati. Postoje tri vrste seksa koje sretno vjenčani parovi imaju, kako bi održali svoju vezu jakom.