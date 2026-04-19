Blizance će pratiti kvalitetne ljubavne prilike, a Škorpioni će osjećati stalni pritisak

OVAN

LJUBAV: Većinu ovog tjedna vladat će opuštenost između vas i voljene osobe. Ništa više neće biti isforsirano, a dani će vam spontano donositi prilike za ljubav. Vaše osobno neraspoloženje dolazit će iz drugih područja života, pa to zanemarite.

KARIJERA: Vjerojatno će se mjeriti vaša postignuća u radu. Budite spremni na to. Neki će gledati da vam iščačkaj neku staru manu ili grešku koja je zaboravljena. Nemojte tome pridavati značaj, jer je mnogo više dobrog, nego lošeg. Istina će izaći na vidjelo.

ZDRAVLJE&SAVJET: Budite ono što jeste.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 5

BIK

LJUBAV: Bit ćete spremni na mnoge ljubavne pustolovine. Oni koji već jesu u duljim vezama izlazit će na neka atraktivna mjesta. Zajedničko vrijeme će vam proletjeti i osim prolaznih verbalnih nesporazuma, sve će teći sasvim dobro.

KARIJERA: Ako vam se učini da je pred vama dug put, prihvatite to s veseljem, jer je isti dobar. Ono što se pokrenulo, nastavit će se razvijati dalje. Na vama je da se prilagodite i uklopite u cijelu situaciju što bolje možete.

ZDRAVLJE&SAVJET: Pročitajte kvalitetnu knjigu.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 5

BLIZANCI

LJUBAV: Ovih dana pratit će vas kvalitetne ljubavne prilike. Iskoristite to da uživate ili da nekom izrazite ljubav. Neki će povremeno osjećati nedostatak atrakcija, pa će rado smišljati događaje koji nemaju realno uporište. Ako vam je dosadno, pomozite nekom.

KARIJERA: Vjerojatno će se pokrenuti poslovi povezani s mladima ili zabavom. Neki će doseći rješenja koja su dugo bila nemoguća. Bit ćete zadovoljni materijalnim postignućima, ali i svijet slavnih i dalje će vam biti izazov kojem ne možete odoljeti.

ZDRAVLJE&SAVJET: Idite za svojom intuicijom.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

RAK

LJUBAV: Dani koji slijede svako malo će vam donositi prilike da poboljšate odnose s ljudima oko sebe. Ipak, vaša distanciranost katkada će osujetiti moguća zbližavanja. Uz više otvorenosti sve će ispasti bolje. Na vama je da se potrudite.

KARIJERA: Osjetit ćete nervozu kad će trebati surađivati s drugima. Najviše zato jer s njihove strane neće sve izgledati profesionalno. Shvatite da nisu svi toliko uporni kao vi i da ponekad nekom treba progledati kroz prste. Nitko na svijetu nije savršen.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ublažite svoje zahtjeve.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4

LAV

LJUBAV: Pred vama su dani dobrih, ali ne toliko značajnih ljubavnih prilika. Iskoristite ih tako da ojačate povjerenje između vas i partnera. Također je potrebno primijeniti samokontrolu jer ćete povremeno reagirati kako ne treba. Razmislite o svemu.

KARIJERA: Na radnom mjestu svako ćete malo pokazivati borbeni stav, pa nećete biti ugodni kolegama. Pokušajte na sve gledati mirnije i ne skačite na svaki postavljeni izazov. Vaš trud i upornost mogu se primijeniti i na diskretniji način.

ZDRAVLJE&SAVJET: Gledajte gore, a ne dolje.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4

DJEVICA

LJUBAV: Idućih dana neće doći do značajnijeg pomaka u vašim privatnim odnosima. Imat ćete doduše dovoljno energije, a posebno za komunikaciju, pa će mnogi riječima nadoknađivati ono što im u emotivnom smislu nedostaje. U tome će i uspjeti.

KARIJERA: Volite rad s ljudima, ali sada cijenite prije svega poslove koji su sigurni. Stabilnost je tema o kojoj ćete rado diskutirati s kolegama. Svoje poslovne interese usmjerivat ćete prema spomenutom kriteriju. Postajete realniji.

ZDRAVLJE&SAVJET: Tko može, neka ode na plivanje.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 5

VAGA

LJUBAV: Dobre društvene okolnosti i zanimljivi događaji pratit će vas većinu tjedna. Zato dajte sve od sebe da osigurate kvalitetan odnos s osobom do koje vam je stalo. Bit će malih nervoza i nesporazuma, ali oni su zanemarivi u usporedbi s dobrim utjecajima.

KARIJERA: Dobro ćete kormilariti sa zahtjevnijim i značajnijim temama. Neki će biti promaknuti ili će pred njih biti postavljeni veći zadaci. U financijskom smislu trebali biste ostvariti dobre rezultate. Neki će trošiti više od planiranog.

ZDRAVLJE&SAVJET: Krećite se više na zraku i po suncu.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

ŠKORPION

LJUBAV: Pritisak koji će dolaziti iz drugih područja života povremeno će vam i dalje narušavati inače solidne osobne odnose. Ako pokušate nešto objasniti, nećete se snaći najbolje. Stoga budite tihi i jednostavno volite.

KARIJERA: Umjetnici pred publikom, sportaši, kao i oni koji rade s mladima dobit će veliku priliku u svom radu. Neki će se zbog toga zaletjeti i početi graditi kule u zraku. Prilika je tu, ali treba ostati na zemlji i biti realan. Slava je uvijek prolazna.

ZDRAVLJE&SAVJET: Razgibajte svoje zglobove.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

STRIJELAC

LJUBAV: Vjerojatno još nećete doseći ono čemu težite u ljubavi, ali se barem nemojte boriti s nečim što nema smisla. Razlučite tko je tko, ali ne reagirajte pod svaku cijenu. Tek kasnije imat ćete razloga da pokažete što osjećate i priliku da to učinite ispravno.

KARIJERA: Slušajte druge više nego sami sebe. U ovom trenutku to je tako. Ljudi oko vas i oni s kojim poslovno surađujete trenutačno više vide od vas ili imaju veći utjecaj na stvari. Zato se povežite i ne pitajte previše.

ZDRAVLJE&SAVJET: Idite s povjerenjem tamo gdje vam je dobro.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

JARAC

LJUBAV: Pred vama su dani bogati ljubavnim iskustvima koje će za vas biti ugodna. Oni koji su još sami neka se svakako dotjeraju i izađu među ljude jer su šanse da nađu i dožive ljubav zaista povećane. Oni u vezama bit će sasvim zadovoljni.

KARIJERA: Uzet ćete stvari u svoje ruke, dati sve od sebe i napraviti veliki korak prema naprijed. Oni koji rade s vama cijenit će vaš trud. Neki će možda već sad dobiti i zasluženo priznanje ili barem pohvalu za ono što su postigli. Samo nastavite.

ZDRAVLJE&SAVJET: Porast će vam samopouzdanje.

OCJENA: LJ 5, K 5, Z 4

VODENJAK

LJUBAV: Sad vam se ljubav čini daleko, ali vam drugi sadržaji iz vašeg života daju snage da izdržite samoću li distancu u osobnim odnosima. Tako će biti cijeli ovaj tjedan. Ako ste još sami, nađite neki ljubavni film i maštajte. Oni u vezama neka budu tolerantni.

KARIJERA: Neki će biti iznenađeni značajem posla koji je pred njima. Možda će se i uplašiti. Ipak, neka znaju da su svemu postavljenom dorasli. Ova prilika dobiva se rijetko i bilo bi prava šteta propustiti je. Nemojte previše analizirati. Radite.

ZDRAVLJE&SAVJET: Nesanica ili nemir.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

RIBE

LJUBAV: Uglavnom ćete imati dobar vjetar u leđa kad se o ljubavi radi, no svako malo činit ćete greške u koracima. O vama i vašoj sposobnosti samokontrole ovisit će u uspjeh u vašem privatnom životu. Potrudite se i dajte sve od sebe. Uspjet ćete.

KARIJERA: Sve ćete se više zanimati za financije ili nove sustave koji bi mogli poboljšati prihode u onom što radite. Izgradit ćete nove planove u tom smislu. Borit ćete se za podršku drugih da ih provedete u djelo ili da ih barem pokrenete. Nešto će krenuti.

ZDRAVLJE&SAVJET: Vježbajte gimnastiku svaki dan.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

TOP 3: Jarac, Bik, Djevica