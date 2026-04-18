Korisni savjeti stručnjaka

Tri najčešće prehrambene pogreške: Ove navike koče vaš napredak u teretani

Stephany Domitrović
18.04.2026.
u 16:08

Trenirate i zdravo se hranite, ali imate osjećaj da stojite na mjestu? Stručnjak za sport i tjelovježbu, dr. Amos Ogunkoya, istaknuo je tri najčešće prehrambene pogreške koje bi mogle biti uzrok tome.

Dobre prehrambene navike ključne su za naše zdravlje te fizičko i psihičko stanje. Kombinacijom tjelovježbe i dobre prehrane trebala bi dobiti željene rezultate, ali postoje određene pogreške koje mnogi rade, a nisu ni svjesni da im otežavaju dolazak do željene forme i izgleda. Fitness stručnjak dr. Amos Ogunkoya istaknuo je tri ključne prehrambene pogreške koje je uočio tijekom istraživanja provedenog na više od 2000 fitness entuzijasta koji u teretanu odlaze najmanje dva puta tjedno, prenosi Mirror. „U praksi i sportu često vidim tri ključne pogreške: treniranje bez dovoljno energije, oslanjanje na brze izvore šećera i loš tajming obroka – sve to može negativno utjecati na performanse”, istaknuo je. Rezultati istraživanja sugeriraju da mnogi prije odlaska u teretanu konzumiraju kavu, kekse i čokoladu jer smatraju da im pružaju dozu potrebne energije za tjelovježbu. Čak 40 % osoba koje su sudjelovale u istraživanju nije imalo dovoljno informacija o tome kako hrana koju unose prije treninga utječe na njihov napredak.

„Kofein može poboljšati performanse, ali je važan tajming. Idealno ga je uzeti 40 do 60 minuta prije treninga, a ne neposredno prije početka. Energetska pića i slatkiši mogu dati kratkotrajan poticaj, ali često nakon toga slijedi pad energije. Za većinu ljudi, jednostavni ugljikohidrati i dobra hidratacija su mnogo učinkovitiji. Neki ljudi vole trenirati natašte, i to može funkcionirati ovisno o vrsti treninga, ali kod intenzivnijih aktivnosti manjak energije obično ograničava izvedbu.”

Oslanjanje na šećere i kratkotrajne izvore energije, poput slatkiša i energetskih pića, jedna je od najčešćih pogrešaka. Druga pogreška je nedostatak energije. Ako odlazite na trening umorni ili na prazan želudac, to bi moglo rezultirati padom energije. Od ispitanika koji na trening odlaze na prazan želudac, njih 20 % redovito doživljava pad energije, dok 37 % kaže da im se to ponekad događa. Velik dio ispitanika (76 %) vjeruje da se adekvatno hrani nakon treninga, ali obroci prije treninga često nisu promišljeni. Treća pogreška je loš tajming unosa hrane i pića, poput kave koja bi se trebala popiti 40 do 60 minuta prije treninga kako bi imala željeni učinak na energiju i budnost. „Većina ljudi pokušava učiniti pravu stvar, ali male promjene u načinu prehrane prije treninga mogu značajno poboljšati razinu energije i ukupne rezultate.”
