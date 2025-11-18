Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 2
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
 
Poslušaj
Prijavi grešku
otkriva puno više nego što mislite

Ovaj test osobnosti dat će vam nevjerojatan uvid u vaše karakteristike, a sve što trebate je odabrati jednu stolicu

@psychologicaltestvic/TikTok
VL
Autor
Ana Hajduk
18.11.2025.
u 06:00

Intuitivan izbor jednog od stolaca može otkriti skrivene aspekte vaše osobnosti.

Na internetu nikad ne nedostaje zabavnih testova osobnosti, ali jedan koji se nedavno proširio TikTokom privukao je posebnu pažnju – i to zbog vrlo jednostavnog pitanja: koja vas stolica najviše privlači u konferencijskoj sali? Kreatorica sadržaja Victoria, poznata po svojim psihološkim mini-testovima, prikupila je više od 1,6 milijuna pregleda pozivajući gledatelje da “odaberu stolicu – bez previše razmišljanja”. 

Na ekranu se pojavljuje fotografija konferencijske sobe s muškarcem koji sjedi na jednom stolcu, dok je preostalih devet praznih mjesta uredno numerirano. Prema Victoriji, intuitivan izbor jedne od tih stolica može otkriti skrivene aspekte vaše osobnosti – od toga jeste li vođa u sjeni, tihi strateg ili osoba kojoj je najvažniji mir u grupi. Evo što, prema njezinom testu, znači vaš izbor:

Foto: @psychologicaltestvic/TikTok

Stolica 1 – blizu izvora moći: Ako ste sjeli odmah pokraj muškarca, privlače vas informacije i mjesta gdje se donose odluke. Imate snažno strateško razmišljanje, odani ste i diskretni. Često predviđate potrebe drugih i pomažete održati stvari na pravom putu.

Stolica 2 – u krugu utjecaja, ali s distancom: Volite stabilnost i široku perspektivu. Pouzdani ste, fleksibilni i znate raditi u timu. Dobro balansirate između promatranja i sudjelovanja.

Stolica 3 – sigurnost na prvom mjestu: Brzo primjećujete potencijalne probleme i upravljate rizicima. Vaše snage su preciznost, samokontrola i otpornost – osobito u stresnim situacijama.

Stolica 4 – skeptik s dobrim instinktom: Radije sve provjeravate sami i cijenite neovisno razmišljanje. Jasne granice i kritički pristup dio su vašeg karaktera.

@psychologicaltestvic @Victoria | psychological test #testpsychologique ♬ Sheet Horizon - MiraclEI

Stolica 5 – točno nasuprot muškarca: rođeni lider: Autonomni ste i volite utjecati idejama. Brzi ste, ne volite zbrku i djelujete odlučno. Imate snažne liderske sposobnosti i energiju koja potiče druge.

Stolica 6 – tihi analitičar: Preferirate mir, prostor za razmišljanje i dobru analizu. Sustavno razmišljanje, uočavanje obrazaca i kreativna rješenja vaše su supermoći.

Stolica 7 – sidro tima: Cijenite stabilnost i pažljivo upravljate energijom. Pouzdani ste, detaljni i dosljedni – prava podrška koja timu daje osjećaj sigurnosti.

Stolica 8 – diplomat grupe: Usmjereni ste na sklad i dobrobit drugih. Lako čitate emocije, posredujete u sukobima i čuvate odnose. Empatija i socijalna inteligencija vaši su aduti.

Stolica 9 – ambiciozan učenik i inovator: Volite učiti i napredovati. Izazove brzo pretvarate u prilike, a odlikuju vas inicijativa, prilagodljivost i brzo usvajanje novih vještina.

Iako je jasno da ovakvi testovi nisu znanstveni, mnogi ih vole upravo zato što potiču na razmišljanje o vlastitim navikama i instinktima. A ponekad – i iznenade svojom preciznošću.
Ključne riječi
TikTok test osobnosti test

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja