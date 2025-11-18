Ovaj test osobnosti dat će vam nevjerojatan uvid u vaše karakteristike, a sve što trebate je odabrati jednu stolicu

Na internetu nikad ne nedostaje zabavnih testova osobnosti, ali jedan koji se nedavno proširio TikTokom privukao je posebnu pažnju – i to zbog vrlo jednostavnog pitanja: koja vas stolica najviše privlači u konferencijskoj sali? Kreatorica sadržaja Victoria, poznata po svojim psihološkim mini-testovima, prikupila je više od 1,6 milijuna pregleda pozivajući gledatelje da “odaberu stolicu – bez previše razmišljanja”.

Na ekranu se pojavljuje fotografija konferencijske sobe s muškarcem koji sjedi na jednom stolcu, dok je preostalih devet praznih mjesta uredno numerirano. Prema Victoriji, intuitivan izbor jedne od tih stolica može otkriti skrivene aspekte vaše osobnosti – od toga jeste li vođa u sjeni, tihi strateg ili osoba kojoj je najvažniji mir u grupi. Evo što, prema njezinom testu, znači vaš izbor:

Foto: @psychologicaltestvic/TikTok

Stolica 1 – blizu izvora moći: Ako ste sjeli odmah pokraj muškarca, privlače vas informacije i mjesta gdje se donose odluke. Imate snažno strateško razmišljanje, odani ste i diskretni. Često predviđate potrebe drugih i pomažete održati stvari na pravom putu.

Stolica 2 – u krugu utjecaja, ali s distancom: Volite stabilnost i široku perspektivu. Pouzdani ste, fleksibilni i znate raditi u timu. Dobro balansirate između promatranja i sudjelovanja.

Stolica 3 – sigurnost na prvom mjestu: Brzo primjećujete potencijalne probleme i upravljate rizicima. Vaše snage su preciznost, samokontrola i otpornost – osobito u stresnim situacijama.

Stolica 4 – skeptik s dobrim instinktom: Radije sve provjeravate sami i cijenite neovisno razmišljanje. Jasne granice i kritički pristup dio su vašeg karaktera.

Stolica 5 – točno nasuprot muškarca: rođeni lider: Autonomni ste i volite utjecati idejama. Brzi ste, ne volite zbrku i djelujete odlučno. Imate snažne liderske sposobnosti i energiju koja potiče druge.

Stolica 6 – tihi analitičar: Preferirate mir, prostor za razmišljanje i dobru analizu. Sustavno razmišljanje, uočavanje obrazaca i kreativna rješenja vaše su supermoći.

Stolica 7 – sidro tima: Cijenite stabilnost i pažljivo upravljate energijom. Pouzdani ste, detaljni i dosljedni – prava podrška koja timu daje osjećaj sigurnosti.

Stolica 8 – diplomat grupe: Usmjereni ste na sklad i dobrobit drugih. Lako čitate emocije, posredujete u sukobima i čuvate odnose. Empatija i socijalna inteligencija vaši su aduti.

Stolica 9 – ambiciozan učenik i inovator: Volite učiti i napredovati. Izazove brzo pretvarate u prilike, a odlikuju vas inicijativa, prilagodljivost i brzo usvajanje novih vještina.

Iako je jasno da ovakvi testovi nisu znanstveni, mnogi ih vole upravo zato što potiču na razmišljanje o vlastitim navikama i instinktima. A ponekad – i iznenade svojom preciznošću.