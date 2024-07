Ovaj test od sedam sekundi morate napraviti prije nego što izađete iz kuće sa psom!

Psi naravno moraju izaći na zrak i prošetati bez obzira na vrućine, no treba biti oprezan s time. Naime, ako ste odlučili prošetati sa svojim psom tijekom visokih temperatura, prvo provjerite je li to sigurno, jer njihove šape lako mogu izgorjeti na vrućem asfaltu. Dakle, prije nego što izađete iz kuće s vašim ljubimcem, bilo bi dobro da napravite test koji će osigurati da se on osjeća ugodno i sigurno.

Temperatura zagrijanog asfalta znatno je viša od temperature zraka, a nerijetko i dvostruko viša. Šećete li psa po takvoj podlozi, na jastučićima šapa brzo mogu nastati vrlo bolne opekline. Ovaj dio tijela psa je najizloženiji i najosjetljiviji.

Jastučići oslobađaju pritisak podloge i štite psa od vanjskih utjecaja, ali samo do određene mjere. Kad se temperatura tla zagrije na 60 stupnjeva Celzija i više, jastučići također olabave.

Ono što trebate napraviti je položiti dlan na asfalt i držati ga sedam sekundi. Ako ne možete izdržati i morate maknuti dlan prije isteka sedam sekundi, onda je jasno da je i vašem psu prevruće hodati po njemu. Naime, ako je temperatura zraka 25 stupnjeva, temperatura asfalta iznosi 52 stupnja. Tijekom vrućeg dana poput današnjeg, kada živa u termometru prelazi 35 stupnjeva, temperatura asfalta će biti čak 65 stupnjeva.

Izlaske nastojte premjestiti u rane jutarnje i večernje sate, preferirajući sjenovite dijelove u blizini parkova i zelenih površina. Općenito vrijedi pravilo: ako je vama prevruće, bit će prevruće i šapama vašeg psa. U tim je slučajevima bolje pričekati. Uopće se ne isplati riskirati.

Nekoliko je znakova da su vašem psu šapice izgorjele tijekom šetnje:

šepa

liže šape

jastučići su tamnije boje

nedostaje dio jastučića

opekline na šapama

plikovi ili crvenilo

