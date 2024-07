Voli li vas stvarno vaš pas ili samo želi poslasticu? Evo što kaže studija

Kao nacija ljubitelja životinja i vlasnika kućnih ljubimaca, svi volimo misliti da nas naši krzneni prijatelji obožavaju jednako kao i mi njih – ali kako možemo biti sigurni? Iako postoji mnogo studija koje pokazuju signale koje psi šalju kako bi ukazali na određeno ponašanje, lako je zabrinuti da se većina toga svodi na činjenicu da povezuju vlasnike s hranom i pažnjom, piše Mirror.

Međutim, sada postoji istraživanje koje točno dokazuje što se događa u mozgu vašeg psa kada osjeti vaš miris i kako se osjeća. U videu objavljenom na YouTube kanalu The Feedski, voditelj William Copus pitao je: ‘Vole li psi zapravo svoje vlasnike ili je to samo prevara? To je ono što je jedno istraživanje željelo otkriti - postoji li prava ljubav u njihovom mozgu ili su uzbuđeni samo zbog hrane koju im mi dajemo’.

Objasnio je da je 80 pasa istrenirano da ostanu potpuno mirni kako bi istraživači mogli napraviti snimku mozga dok su bili budni i bez sedativa.

Nastavio je: ‘Dok su bili u aparatu za magnetsku rezonancu dobili su štapiće za uši da ponjuše. Jedan sa znojem stranca i jedan sa znojem njihovog vlasnika. Tek kada bi pomirisali svog vlasnika, aktivirao im se određeni dio mozga’.

‘Ako usporedite taj dio mozga s ljudskim mozgom, to je isti dio koji se aktivira kada očekujemo da ćemo biti s nekim koga volimo. Drugo istraživanje pokazalo je da kada vas psi gledaju, oni vas zapravo grle očima. Kada vas gledaju u njihovu krv aktivno se otpušta oksitocin, poznat kao hormon ljubavi. Dakle, oni vas ne gledaju zato što nešto žele, oni vas samo vole’. dodaje.

