Veterinar otkrio: Ovo je znak da vas vaš pas voli više od svog drugog vlasnika!

Kad vaš pas ima više od jednog vlasnika, neki se ljudi počnu pitati jesu li oni favoriti – ili što mogu učiniti da pridobiju svog ljubimca. Uvriježeno je mišljenje da psi 'favoriziraju' vlasnika koji ih šeta, igra se s njima i, što je najvažnije, hrani ih. Međutim, stručnjaci vjeruju da je psu najdraža osoba češće ona "koja odgovara njihovoj razini energije i osobnosti", piše Mirror.

Dr. James Greenwood, stalni veterinar u emisiji The Pet Show na ITV-u, podijelio je znakove da ste 'omiljeni' – i najbolje načine za jačanje veze između vas i vašeg ljubimca.

Prema dr. Greenwoodu, samo trebate pogledati rep svog psa kako biste znali jeste li njegov 'omiljeni čovjek'. "Kod pasa je sve u repu! Oni mogu izraziti cijeli niz emocija svojim mahanjem repom. Iako je važno napomenuti da nije svako mahanje repom znak sreće, postoje dvije vrste koje signaliziraju čistu radost u našem psu", rekao je.

Da biste to provjerili, promatrajte reakciju svog psa kada se vratite kući s posla ili iz trgovine da vidite kome će prvi prići i kako maše repom. "Prvo, mahanje cijelim tijelom koje počinje od ramena i ide sve do vrha repa doslovno je njihov sretan ples. Drugo, mahanje repom poput helikoptera obično je rezervirano za one koji se smatraju posebno važnima. Konačno, onaj super uzbuđeni pozdrav kad se vratite iz kuće – skakanje i lizanje, ponekad lajanje i nošenje svoje igračke, pravi je znak da im je drago što vas vide", dodao je.

Ali to nije jedini znak jer psi mogu odabrati svog 'omiljenog' vlasnika dok sjede na kauču kasno navečer. Dr. Greenwood kaže da, ako vaš ljubimac doluta do vas pod njihovim uvjetima, to je jasan znak da vas voli i vjeruje da ćete ga čuvati dok se malo odmori. Kada je riječ o poboljšanju vaše veze s ljubimcem, dr. Greenwood jednostavno preporučuje da provodite vrijeme s njima. "Svakodnevna šetnja je bitna; psi vole koristiti svoja osjetila za njušenje i istraživanje i trebaju trošiti kalorije vježbanjem. Također bih predložio postavljanje poligona s preprekama ili korištenje hranilica sa slagalicama kako biste ih potaknuli na razmišljanje i rješavanje problema. Hrana je također veliki motivator za pse i to možete iskoristiti u svoju korist kada ih trenirate koristeći poslastice kao nagradu za dobro ponašanje", objasnio je.

Vlasnici su na društvenim mrežama podijelili vlastite načine kako prepoznati da vas je pas izabrao za svoju osobu. Jedan korisnik Reddita napisao je: "Moj najstariji pas zapravo je udomljen za mog sina, ali ona je definitivno odabrala mene za svoju osobu. Dolazi k meni po utjehu kad je uplašena, spava u mom krevetu i postaje iznimno ljubomorna kad naše mačke i mlađe štene pokušaju biti blizu mene. Naš mlađi pas zavija kad god vidi mačku moje kćeri kako se zaustavlja na našem prilazu. Ponaša se kao da moje kćeri nema već godinu dana, podiže se na svoje male stražnje noge, skupi šape i šepuri se kad vidi ona uđe na vrata." Drugi korisnik je dodao: "Moj definitivno ima favorita. Hranim, šetam i provodim većinu vremena s našim psom, ali ako dođem kući sa svojom ženom, bez obzira koliko je iza mene kad otvorim vrata, on dotrči do nje, a mene uopće ne doživljava nekoliko minuta."

