Ova fotografija je vrlo brzo postala viralna, a evo i zašto

Korisnica društvene mreže Twitter Bella Lack objavila je fotografiju na kojoj prevladavaju zemljane boje, a na kojoj se skriva leopard, a priznala je kako je i njoj trebalo dugo da ga uoči, piše Lad Bible.

Someone just sent this to me and asked me to find the leopard. I was convinced it was a joke... until I found the leopard. Can you spot it? pic.twitter.com/hm8ASroFAo