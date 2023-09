Otkrio da ga supruga vara, pa ostavio i nju i kćer i blokirao im pozive: 'Ne želim imati ništa s njima!'

Jedan je 43-godišnji muškarac nedavno na Redditu ispričao kako je otkrio da ga supruga; koja je inače njegova ljubav još iz školskih dana; od kraja pandemije vara. Za aferu je, kaže, doznao kada se iz znatiželje prijavio na njen Facebook profil, gdje je vidio eksplicitne poruke između nje i njegovog prijatelja."Ovo govorim iz čiste mržnje. Tip je ružan k'o' ku***, ali ima jedno, a to je novac", napisao je i dodao kako je, saznavši za ženinu aferu odmah nazvao kćer i rekao joj da hitno dođe kući. "Bila je prilično nervozna što je bilo čudno ali sada, gledajući unatrag, pretpostavljam da je moja supruga saznala da sam vidio poruke i rekla joj".

Kada ju je sa svime suočio nije, kaže, ništa poricala, te mu je rekla da ju je on s nedostatkom ljubavi prema njoj i intimnosti na to natjerao; s čim se on zapravo i sam slaže. Ipak, nezainteresiran za svoju ženu je, dodaje, bio jer je stalno radio, pokušavajući postići cilj koji si je par zajedno zacrtao, prijevremenu mirovinu.

Kada je kćer došla kući, priča, otkrilo se da je i ona sve znala jer je mamu uhvatila na djelu, no ona joj je tada platila da ništa ne govori."Pokušala mi se zbog toga ispričati, no to nije bilo dovoljno. Bio sam slomljen. Kćerka mi je značila sve u životu, kao i žena, a uništile su me", napisao je.

Dodao je i da je kćerka bila 'čudo od djeteta'; rođena je prerano nakon jako teške trudnoće nakon koje njegova supruga više nije mogla ostati u drugom stanju. "Izašao sam prošetati i ignorirao svaki telefonski poziv svoje kćeri, nakon čega sam se vratio spakirati svoju odjeću. Očekivao sam da će moja žena biti kod kuće, ali je otišla; vjerojatno kako bi bila s čovjekom s kojim me prevarila. Otišao sam u motel i ne želim više čuti za nju, ni za kćerku", napisao je. "Možda ne znamo za sve što se dogodilo između majke i kćeri. Mislim da bi trebao saslušati kćer i pustiti ju da iznese svoju stranu priče", napisao je jedan korisnik, a većina se s tim složila.

