Postoji više opcija: Ovo je pet neočekivanih načina da žena dođe do orgazma!

Kada se govori o orgazmu žene, općenito svi pomisle na najčešću vrstu - stimulaciju klitorisa. Klitoralni orgazam je nevjerojatan način da doživite orgazam, ali jeste li znali da oni nisu ni blizu jedini način da žena postigne orgazam?

Evo nekoliko drugih mogućih tipova orgazama koje možete pokušati istražiti sami ili s partnerom. I nemojte se uzrujavati — nije sve u samom orgazmu. Ovdje se radi o užitku općenito i poticanju istraživanja užitka. Zamislite orgazam kao apsolutno nevjerojatnu prednost seksa, ali definitivno ne i opći cilj. Sloboda istraživanja svoje seksualnosti i užitka dok povećavate intimnost (bilo sa sobom ili s partnerom) pravi je cilj, piše Mind Body Green.

Orgazam G-točke: Je li G-točka stvarna? Da je. Ovaj 'nedostižni' dio ženske anatomije jednostavno je posebno ugodno područje na prednjoj stijenci vagine (koja je unutarnja) otprilike na pola puta između vaginalnog otvora i cerviksa. Ako stavite prst u svoju vaginu (ili to napravi vaš partner) i napravite pokret "dođi ovamo", osjetit ćete spužvasto i neravno ili izbočeno područje. To je G-točka! Područje se puni krvlju kada je uzbuđeno, pa je dodirivanje općenito ugodno. Nekim ženama G-točka je najbolja kada se lagano pogladi; za druge je potreban intenzivan potisak da bi se stimulirao. Prsti, igračke ili penis mogu dosegnuti G-točku, a mnogi ljudi kažu da uživaju u pokretu "dođi ovamo" na G-točki. Možda će trebati vremena da shvatite što vam je najbolje, što je dio zabave!

Orgazam bradavica: Orgazmi bradavica mogu biti fantastični i zabavni, ali kao i većina stvari, nisu za svakoga. Kao i bilo što drugo u području seksa, oni variraju od osobe do osobe u smislu onoga što svaka osoba preferira i što se čini najboljim. Ako ga nikada prije niste doživjeli, najbolje je sjesti, opustiti se i jednostavno se zabaviti. Ako eksperimentirate s partnerom, počnite polako i nastavite kako vam bude dobro. Uvijek zapamtite, orgazam nije cilj - užitak je! Ljudi mogu uživati ​​u eksperimentiranju nanošenjem ulja ili lubrikanata koji su sigurni za tijelo, igrajući se s temperaturnim osjećajima, stavljajući stezaljke ili eksperimentirajući s vibratorima i usisnim igračkama.Nije sramota ne znati što želite ili volite—zato je istraživanje tako važno! Također, ako ustanovite da ne uživate u tome, i to je bitno saznanje.

Analni orgazam: Analni seks je fantastična opcija koja potiče istraživanje, strpljenje i zadovoljstvo. Stražnjica je puna osjetljivih područja koja uživaju u doživljaju zadovoljstva, a postoji toliko mnogo načina da počnete istraživati. Prije svega—koristite lubrikant. Sve čini mnogo opuštenijim, lakšim i ugodnijim, što je i cilj. Postoje I mnoge fantastične analne igračke koje su sigurne za tijelo. Mnogi od njih će se lijepo upariti s različitim vrstama lubrikanata i bit ćete spremni za istraživanje. Orgazam možete doživjeti stimulacijom anusa izvana ili unutarnjom stimulacijom. A-točka je mrlja vrlo osjetljivog tkiva smještena na samom stražnjem dijelu vagine, u blizini grlića maternice, koja je vrlo ugodna za mnoge žene. Na kraju, samo se malo zabavite. Kao i s orgazmom bradavice i bilo kojom drugom vrstom orgazma s kojom eksperimentirate prvi put, ovdje se radi o otkrivanju onoga što vam pruža zadovoljstvo. Ne postoji ispravan ili pogrešan način da bilo što učinite - samo vi otkrivate koji dijelovi vašeg tijela najbolje reagiraju na različite oblike stimulacije. Jednu stvar koju treba imati na umu kod analne igre - ne žurite. Nikada nema potrebe za žurbom. Počnite polako s prstom ili igračkom i uživajte!

Cervikalni orgazam: Cerviks se nalazi skroz u stražnjem dijelu vaginalnog kanala, ali može biti jako dobar kada se stimulira. Nanesite svoj omiljeni lubrikant i igrajte se s prstima, partnerovim penisom ili seksualnom igračkom. Nema posebnih uputa za postizanje cervikalnog orgazma—on će doslovno biti drugačiji za svako tijelo. Cerviksi nekih ljudi mogu biti osjetljiviji na stimulaciju od drugih. Mnogim ženama grlić maternice može biti osjetljiviji u to doba mjeseca, stoga budite oprezni! Još jednom, samo istražujte! Naša se tijela stalno mijenjaju, a ono što preferiramo uvijek se razvija, stoga je 100% u redu neprestano mijenjati mišljenje.

Kombinirani orgazam: Pomiješani orgazmi su rezultat stimulacije dva ili više vaših omiljenih područja u isto vrijeme. To može uključivati ​​vaš klitoris—ili to mogu biti vaše bradavice i vaš anus koji se stimuliraju u isto vrijeme.Primjerice, kada imate penetrativni vaginalni seks sa svojim partnerom dok također koristite vibrator, to je drugačiji osjećaj jer se toliko područja stimulira odjednom. To ne mora nužno značiti da doživljavate cervikalni i klitoralni orgazam u isto vrijeme, ali znači da je vaše zadovoljstvo pojačano, i to je jedino što je važno – i što vam pomaže da postignete kombinirani orgazam! Postoje i neke igračke za seks namijenjene da vam pomognu da sami postignete mješoviti ili kombinirani orgazam.

