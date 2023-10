Požalio se na suprugu jer ne želi paziti djecu dok on igra videoigre: 'I ona ima vrijeme za sebe'

Jedan se muškarac na Redditu požalio kako ne razumije zašto njegova žena odbija paziti njihovu djecu dok on doma igra video igrice; a taj je razgovor, kaže, rezultirao svađom. Objasnio je da su i supruga u braku šest godina i imaju troje djece od tri godine, dvije godine i pet mjeseci. Ona je, priča, odlučila biti s njima kod kuće jer nije željela da odrastaju u vrtiću ili s dadiljom, a njemu se ta ideja svidjela jer je ionako minimalno zarađivala pa im je ta odluka uštedjela novac. On trenutno radi od 8 do 18 sati i kada dođe kući obično okupa djecu i da im jesti dok ona dovršava kuhanje i posprema, a taj je aranžman do nedavno bio uspješan. "Cijenim posao koji moja žena obavlja jer nije lako brinuti o troje živahne male djece pa joj pokušavam pomoći da se odmori kad god to poželi. Svake subote ide k sestri ili je pozove k sebi i obično samo provjeri je li sve u redu dok ja na nekoliko sati pazim djecu, a ona radi što želi”, napisao je. Nedavno ga je, kaže, kolega upoznao s video igrom koju su počeli zajedno igrati subotom navečer kad djeca spavaju, a taj je dogovor dobro funkcionirao dok ga prijatelj nije pitao mogu li radije igrati nedjeljom ujutro.

"Pitao sam ženu može li paziti na djecu nedjeljom ujutro nekoliko sati dok ja igram i učinila je to nekoliko puta, ali je onda prestala. Djeca su mi stalno ulazila u sobu dok sam se igrao , a kad bi pozvao ženu da ih uzme, samo bi nastavila brbljati na telefon. "Kad sam joj rekao da to nije u redu rekla je da ne mogu očekivati da djeca ne žele provoditi vrijeme sa mnom".

"Rekao sam joj da trebam vremena za sebe, a odgovorila je da su video igrice ionako dječji hobi i da moram pronaći bolji hobi za svoje vrijeme. Rekao sam joj da ću, ako neće čuvati djecu tijekom mog igranja, ja otići igrati negdje drugdje, na što je poludjela jer sam joj dao ultimatum", napisao je, pitajući druge korisnike tko je po njima u pravu.

Mnogi su mu u komentarima napisali da je u redu što je htio neko vrijeme samo za sebe, ali i da joj nije trebao dati ultimatum. "Ona ima vrijeme za sebe, pa bi ga i ti trebao imati. Ipak, mislim da si tome pristupio na pogrešan način", napisala je jedna osoba. "Oboje zaslužujete nekoliko sati za sebe tjedno. To je pošteno. Ipak, trebate bolje komunicirati i ne davati si ultimatume", komentirao je drugi korisnik.

