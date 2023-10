Mlada mama piše domaće zadaće svoje djece jer smatra da one nisu vrijedne njihovog vremena

Mlada mama podijelila je svoje kontroverzne roditeljske tehnike, a njezino je ponašanje podijelilo internet. Mama troje djece Lottie Weaver tvrdi da će pisati sve domaće zadaće svoje djece i da će svoj odnos s njihovim tatom uvijek staviti na prvo mjesto. Lottie je svoje stavove ponosno podijelila s ostalim mamama, za koje tvrdi da se neće složiti s njezinim metodama, prenosi The Sun.

'Razgovarajmo o nekim stvarima koje radim kao roditelj, a s kojima se vjerojatno nećete složiti', započinje Lottie, 'Nama [Lottie i njezinom partneru] je naš odnos prioritet. Svojoj djeci govorim da će me jednog dana ostaviti i živjeti svoje živote. I dalje mi se mora sviđati njihov tata kad odu. Moj suprug i ja smo nježni pred djecom. Osjećam da je to jako važno. To je ključ zdrave veze'.

Dok neke mame svojoj djeci određuju strogo vrijeme za učenje u želji za dobrim ocjenama, Lottie ima sasvim drugačiji stav o onome što njena djeca rade izvan škole. 'Pomoći ću svojoj djeci sa zadaćom', priznaje ona, 'Znam da svaki roditelj pomaže, ali ako su moja djeca zauzeta ili žure, ja ću ih napisati jer ih neću stresirati oko četiri matematička zadatka koja nemaju vremena riješiti. Možda nije u redu, ali pomoći ću. I radim većinu njihovih projekata za njih'.

Lottie se ne slaže ni s radom učitelja ni zadaćom i projektima koje daju djeci: 'Neki od projekata koje ti učitelji daju... stari su sedam godina'. Dok se dosta mama slaže s Lottienom metodom odgoja, druge nisu toliko oduševljene i tvrde da je to loš odgoj. Jedna korisnica je napisala: 'Učitelji definitivno znaju kada odrasla osoba radi zadaću'. A druga je dodala: 'Ne slažem se s pisanjem zadaće. Oni zapravo ništa ne uče dok god to radite'.

Daleko od školskih obaveza, Lottie tvrdi da je iskrenost ključ njezina odnosa s djevojkama. 'Moj najveći cilj u životu je imati najiskreniji odnos sa svojom djecom', kaže ona, 'Stalno im govorim, nije me briga što si učinila. Mogla si pregaziti kravu ili opljačkati banku, samo želim da budeš iskren i da razgovaraš sa mnom'. Također, želi odgojiti snažne i neovisne kćeri: 'Trudim se ne tetošiti svoje djevojčice puno, pogotovo ako padnu. Volim što imam male princeze, ali želim ih odgojiti da budu jake'.

