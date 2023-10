Studija otkrila koja je idealna temperatura za spavanje; a ona ovisi i o vašoj dobi

Mnoge stvari mogu utjecati na to koliko dobro spavamo, a jedna od najvažnijih svakako je temperatura u spavaćoj sobi. Često se može čuti da su niže temperature povoljnije za dobar i kvalitetan odmor pa i američka Nacionalna zaklada za spavanje preporučuje da temperatura u sobi bude između 15 i 19° C, no prema nedavnoj studiji objavljenoj u časopisu Science of The Total Environment, tako niska temperatura možda nije dobra za svakoga. Ta studija kaže da starije odrasle osobe u pravilu bolje spavaju u nešto toplijem okruženju; točnije dok je temperatura u sobi između 20 i 25° C, do čega su istraživači došli uz pomoć 50 sudionika starijih od 65 godina koji su tijekom 12 mjeseci nosili monitore spavanja za praćenje trajanja i učinkovitosti sna pri različitim temperaturama. Sudionici su praćeni od listopada 2021. do veljače 2023. g., ukupno 11.000 noći. "Mislim da su nalazi te studije, čak i uz tako mali uzorak, vrijedni pažnje", rekao je profesor kliničke psihologije pri Sveučilišnoj bolnici u Pennsylvaniji, Phil Gehrman, dodavši ipak i da je za konačne zaključke potrebno provesti i studiju s većim uzorkom.

Pa kako otkriti koja nam je idealna temperatura za spavanje? Postoje li razlozi zašto neki ljudi bolje spavaju na višim nego na nižim temperaturama, a drugi obrnuto? "Prema ovim rezultatima, kod starijih se odraslih osoba kvaliteta sna poboljšava na nešto višim temperaturama, no bitno je i da smo svi različiti", rekao je Amir Baniassadi, vodeći istraživač studije. I dok se neki od nas, kaže, na 25° C znoje, drugima je to idealna temperatura.

"Kao što studija ističe, dosta faktora utječe na to što je nekom idealna temperatura za spavanje", kaže Gehrman, te svima savjetuje da eksperimentiraju dok ne nađu onu koja im najviše odgovara. Profesor psihijatrije, bihevioralnih znanosti i medicine spavanja na Sveučilištu Stanford i autor knjige Kako spavati dr. Rafael Pelayo dodaje da naša idealna temperatura može biti i posljedica našeg zdravlja. Određene skupine ljudi; poput onih s apnejom ili žena koje prolaze kroz menopauzu; imaju tendenciju spavati na nižim temperaturama i pojačavanje termostata im neće pomoći da se bolje odmore.

Mlađim i zdravim ljudima Pelayo općenito preporučuje temperaturu od 20° C za koju kaže da je i temperatura koju preporučuje najveći broj istraživanja. "Počnite od toga i bilježite kako ste spavali; jeste li se probudili s hladnim stopalima ili vam je bilo vruće, trebate li dodatnu deku i slično", savjetuje i dodaje da svoja zapažanja uzastopno bilježite najmanje sedam dana. “Nemojte donositi odluke samo na temelju jedne ili dvije noći jer nam san varira i neke su noći bolje od drugih”, objasnio je.

