Ostavio sve u šoku i nevjerici: Mrtav muškarac 'uskrsnuo' kako bi produžio vozačku

Ljudi koji se nađu u dugovima ponekad se odluče na očajničke poteze kako bi izašli iz nepovoljne situacije – posuđuju novac od obitelji i prijatelja, kockaju, obraćaju se zelenašima (što može dodatno pogoršati stanje) ili pak biraju drastičnije korake. Jedan muškarac iz Ohija u SAD-u, Donald E. Miller Jr., odlučio se na upravo takav drastičan korak, piše LAD Bible.

Još 1986. godine, dok je bio oženjen i imao djecu, zapao je u velike dugove. Do 1994. njegova dugovanja su narasla na 25.000 dolara. Ne vidjevši izlaz, jednostavno je napustio obitelj i nestao bez traga. Nakon što je osam godina bio odsutan i nije plaćao alimentaciju, njegova tadašnja supruga Robin odlučila je zatražiti od suda da ga proglasi mrtvim kako bi se riješila financijskog tereta. Sud se složio da je Miller vrlo vjerojatno mrtav, s obzirom na dugogodišnje odsustvo, pa je Robin ostvarila pravo na 30.000 dolara državne mirovinske pomoći.

Ali, Miller nije bio mrtav. Godine 2005., više od desetljeća nakon nestanka, Miller se ponovno pojavio – ne kako bi se vratio obitelji, već jer je htio obnoviti vozačku dozvolu. Međutim, američki zakoni jasno kažu da 'osoba mora biti živa kako bi dobila vozačku dozvolu'.

To je stvorilo veliki problem za Robin. Ako se Miller službeno proglasi živim, morala bi vratiti primljene naknade, i to s kamatama. Osim toga, ponovno bi se otvorilo pitanje njezina novog braka jer bi tehnički bila dvostruko udana, što je kazneno djelo. Robin stoga nije imala izbora nego osporiti tvrdnju da je Miller živ. Nevjerojatno, no sudac se s njom složio. Iako je Donald E. Miller Jr. stajao pred sudom, isti taj sud je zaključio kako je službeno i dalje - mrtav.