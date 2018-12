Ono što vidite na ovoj fotografiji otkrit će koliko godina imate

Ili vidite mladu ženu okrenute glave ili profil starije žene. No možete vidjeti samo jednu u određenom trenutku, nikako obje. Mozgu je to nemoguće. Pitanje je što ćemo vidjeti prvo. Australsko istraživanje s Flinders Universityja, koje su provela dvojica psihologa, kažu da to ima veze s ljudskom dobi.

Foto: Wikimedia commons

Naime, mlađe osobe prvo će uočiti mladu ženu, dok one starije – stariju. Istraživanje je provedeno na 393 ispitanika, među kojima su bila 242 muškarca i 141 žena od 18 do 68 godina. Prosječna dob bila je 32 godine. Ispitanicima su znanstvenici pokazali fotografiju na pola sekunde i pitali kojeg je spola i koliko godina ima osoba koju su vidjeli.

Većina je ispitanika uočila prvo mlađu osobu, no to je zbog toga što je većina bila nešto mlađa. Kada su znanstvenici izdvojili 10 posto najstarijih i isto toliko najmlađih ispitanika, primijetili su da stariji vide onu stariju ženu, a mlađi mlađu.

Poanta istraživanja bila je otkriti koliko vlastita dob utječe na interpretaciju neke fotografije na podsvjesnoj razini.

