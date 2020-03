"Onaj tko za Glavni kaže Trg kralja Tomislava, taj nije iz Zagreba!"

Genijalan status u kojem je navedeno 20 činjenica o Zagrebu i njegovim stanovnicima na internetu je praktički evergreen i nikada nije naodmet prisjetiti ga se. Post je naišao na jako pozitivne reakcije, a mi ga prenosimo u cijelosti. Autor statusa je doc. dr. sc. Erim Bešić, docent na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu na Sveučilištu u Zagrebu.



Dragi Zagrepčani,

1) Praška ulica dobila je ime po deterdžentu, a ne po gradu Pragu.



2) Onaj tko za Glavni kaže Trg kralja Tomislava nije iz Zagreba.



3) Kada stranac pita Zagrepčanina gdje je Trg Nikole Šubića Zrinskog, ovaj će ga poslati u Šubićevu jer je Zrinjevac dobio ime po Zrinjevcu.



4) Izgovor osobne iskaznice prema starosti: a) osobna (0-28 godine); b) ličnjak (29-51 god); c) legitimacija (51 nadalje).



5) Radnička može biti bilo gdje u Zagrebu.



6) Zašto se autom ne smije skrenuti iz Savske u Klaićevu?



7) Zajednički naziv za Trg žrtava fašizma i Trg hrvatskih velikana je džamija.



8) Interkonti, Tesla i Sava nikad neće biti Westin, X. gimnazija i Studentski dom “Stjepan Radić”.

Znaju li Zagrepčani izgovoriti ime trga Grada Passignano Sul Trasimeno u Gajnicama?

9) Nije rođen čovjek koji sa stopostotnom sigurnošću zna koji je Most slobode, a koji Most mladosti.



10) Zagrepčanin je prosječno 0,3 bio puta u Mimari, nikad na Hipodromu, a na maksimirskom stadionu zadnji put 1982.



11) Zagrepčanin na Gornji grad odlazi samo kad vodi rođaka iz ruralne sredine u obilazak grada.



12) Nikad se nijedan Zagrepčanin nije okupao u Bundeku.



13) Kad se jednom uđe u Špansko ili Dugave, nemoguće je izaći, osim ako se tamo ne živi dulje od tri godine.



14) Sava (Studentski Dom “Stjepan Radić”) je kao Andora ili Vatikan. Taj je prostor okružen Zagrebom, a dogovorom je postignuto da stanovnici Save slobodno mogu prelaziti granicu.



15) Kvart u kojemu nema grafita “Mamiću, odlazi!” nije u Zagrebu.



16) 98% ljudi ide u Avenju Mol, a samo 2% u Evenju Mol.



17) Udaljenost Arene i Policijske postaje u Remetincu iznosi oko 300 m zračne linije. To je optička varka.



18) Predio između Jaruna i Prečkog zove se Jarun.



19) Bez obzira kamo ide i bez obzira na to što postoje tri tramvajske linije, svaki će Novozagrepčanin najprije otići busom na Glavni.



20) Onaj tko rabi izraze fajercag, Keglbajs, brushalter, kauguma, aufinger, cajger i gelender star je. Onaj koji, pak, bez guglanja, zna što je ašnbeher, cukerpek i kušlec mrtav je.