Stručnjakinja za veze otkrila: Ovo je 6 suptilnih znakova da vas partner nikad neće prevariti

Istraživanja pokazuju da je odabir prave osobe u startu najvažniji faktor za izbjegavanje nevjere, koja pogađa značajan broj veza - statistike govore da oko 20 posto oženjenih muškaraca i 13 posto udanih žena priznaje da je imalo aferu. I dok su neki znakovi za uzbunu očiti, poput muškarca koji otvoreno odmjerava druge žene dok je s vama, postoje i oni puno suptilniji koji mogu otkriti hoće li vam partner vjerojatno biti vjeran, piše Daily Mail. Srećom, odgovor je potvrdan, a prema britanskoj stručnjakinji Tracey Cox, postoji šest ključnih pokazatelja.

Jedan od iznenađujućih, ali snažnih pokazatelja vjernosti jest njegova bliskost s majkom. Prvo, sama predanost i vrijeme koje ulaže u redovite posjete i obveze prema njoj ostavlja vrlo malo prostora za slobodne, neprijavljene sate kakve afere zahtijevaju. Drugo, on ima još jednu osobu kojoj mora polagati račune; ne mora lagati samo vama, već i njoj. Majke su poznate po tome da dobro poznaju svoje sinove, a ako ga je odgojila da se ponaša pristojno, vjerojatno će brže od vas uočiti promjene u ponašanju ili neobjašnjive izostanke. Česti susreti s majkom također pokazuju da cijeni obitelj i preuzima odgovornost za ljude koje voli, što ukazuje na snažan osjećaj odanosti i dužnosti. Konačno, ako je blizak s majkom, vjerojatno je da poštuje žene kao ljudska bića, a ne samo kao seksualne objekte.

Iako zvuči kontraintuitivno, muškarac koji smatra da je u vezi sa ženom koja je "izvan njegove lige" skloniji je prevari, a ne manje. Ne morate biti fizički identični, ali važno je da oboje osjećate kako u vezu unosite podjednaku vrijednost, bilo da se radi o bogatstvu, moći, inteligenciji ili humoru. Ako vaš partner ne vjeruje da vas zaslužuje, osjećat će se nesigurno, a ta nesigurnost tjera ga da traži potvrdu svoje poželjnosti izvan veze. Potreba za jačanjem ega jedan je od glavnih pokretača afera. Neravnomjerna ravnoteža moći vodi do niskog samopoštovanja, što ga čini podložnim laskanju. Svaka žena koja mu posveti pažnju i učini da se osjeća privlačnim dobit će njegovu pozornost jer se on rijetko tako osjeća. U takvim situacijama nije neobično da muškarci sabotiraju vezu misleći "zašto ne bih prevario ako će me ionako ostaviti" ili da osjećaju ogorčenost pa potajno varaju kako bi "izjednačili rezultat".

Obratite pažnju na to je li on ista osoba u svakoj situaciji. Razmislite što bi se dogodilo da ga iznenada vidite u kafiću s prijateljima, a da on ne zna da ste tamo. Bi li opušteno razgovarao s njima ili bi upadao u razgovor s nepoznatim ženama? Ako njegovi prijatelji vide potpuno drugačiju stranu njegove osobnosti od one koju pokazuje vama, to je jasan znak za uzbunu. Verzija vašeg partnera koju vi poznajete trebala bi biti ista kao verzija koju vide svi ostali. Ako jest, znači da nema maske i da je on doista onakav kakvim ga smatrate.

Ima dugogodišnja muška prijateljstva

Važno je tko su mu prijatelji, jer smo često odraz društva u kojem se krećemo. Ako ne podnosite njegove bliske prijatelje, to može biti loš znak. No, ako se dobro slažete, oni mogu biti riznica informacija. Ako ga poznaju od školskih dana, imat će vrlo dobru predodžbu o tome kakav je on zapravo čovjek. Muškarci također razgovaraju međusobno, a tip muškarca koji vara obično se time voli i hvaliti. Ako su mu prijatelji dragi i simpatični prema vama, budite oprezni na suptilna ili čak ne tako suptilna upozorenja. Cox se prisjetila situacije s bivšim dečkom: "Sjećam se da sam na početku veze upoznala njegove prijatelje na zabavi i rekla njegovom najboljem prijatelju: 'Wow! Charlie se baš opustio. Tek je devet navečer, a on je već pijan!'. Prijatelj me pogledao ravno u oči i rekao: 'Uvijek se borio s alkoholom. Jesi li sigurna da se želiš nositi s tim?'. Charlie je bio teški alkoholičar i taj mi je čovjek uštedio puno patnje. Ako je on dobar dečko, njegovi prijatelji će ga hvaliti pred vama. Ako to ne čine, vjerojatno postoji dobar razlog za to."

Posvećen je hobiju koji ga ispunjava

Bilo da se radi o restauraciji starog namještaja, golfu ili treniranju za triatlone, muškarac koji je opsesivan oko svog hobija jednostavno nema prostora za dvostruki život. Afere zahtijevaju velik napor: potrebno je puno vremena i planiranja da bi se vodio dvostruki život. Ako on svoje slobodno vrijeme radije provodi petljajući po garaži ili u teretani, malo je vjerojatno da će ga privući nešto što ga odvlači od onoga što voli. Još je bolje ako taj hobi troši i sav višak novca koji ima. Hotelske sobe, restorani, darovi - afere su skupe. Muškarac koji pazi na svoje financije brzo će zbrojiti dva i dva te odustati od te ideje.

U prošlosti je zbog prevare sve izgubio

Izreka "jednom varalica, uvijek varalica" često je istinita - osim ako se nije dogodilo nešto dramatično i drastično što ga je natjeralo da promijeni svoje ponašanje. Muškarac koji je zbog nevjere izgubio sve - suprugu koju je volio (jer i ljudi koji vole svoje partnere varaju), svoju djecu, obiteljski dom i poštovanje svih oko sebe - zna koja je cijena prevare kada vas uhvate. Spoznaja da ste žrtvovali sve što vam je bilo važno za nekoliko tjedana strastvenog seksa može biti poražavajuća. Upravo zato ovakav muškarac može biti sigurniji izbor čak i od nekoga tko nikada nije prevario, jer je na teži način naučio lekciju o posljedicama.