Kozmički reset: Mladi Mjesec u Ovnu donosi potres koji smo čekali – jeste li spremni za potpuni životni preokret?
Petak je astrološki iznimno moćan dan pod utjecajem mladog Mjeseca u znaku Ovna, koji donosi energiju za nove početke i hrabre iskorake. Ova planetarna konfiguracija potaknut će nas na akciju i djelovanje, no istovremeno nosi i rizik od impulzivnosti i sukoba, prenosi Almanac.
Ovan: Ovo je vaš osobni preporod i kozmički poziv na buđenje. Mladi Mjesec u vašem znaku donosi nevjerojatan val samopouzdanja i otvara vrata potpuno novim prilikama. Vrijeme je da odbacite stari oklop i pokažete svoju ranjivost, koja je sada vaša najveća snaga. Prošlost vas više ne zanima i spremni ste okrenuti novi list. Svemir vam daje zeleno svjetlo za pokretanje posla, novi hobi ili redefiniranje sebe. Iskoristite ovu novopronađenu jasnoću za rad na novim projektima i stvaranje strateških planova za budućnost.
Bik: Prije nego što vaša sezona započne, kozmos od vas traži da se odmorite i obavite dubinsku introspekciju. Mladi Mjesec savršeno je vrijeme za razmišljanje o tome što trebate otpustiti iz svog života - bilo da se radi o ljudima, navikama ili stvarima. Ulazak Mjeseca u vaš znak donosi vam uzemljenje i pomaže da se usredotočite na stabilizaciju onoga što je najvažnije. Izbjegavajte impulzivne kupnje i usmjerite se na štednju i dugoročnu sigurnost.
Blizanci: Vaša znatiželja i inventivnost danas dolaze do izražaja. Mladi Mjesec potiče vas da razmislite o svojim prijateljstvima i grupama kojima pripadate te da se okružite ljudima koji vas inspiriraju. Ovo je dan za umrežavanje i suradnju, a radosni razgovori mogu obnoviti važne emocionalne veze. No, nemojte samo oponašati druge; vrijeme je da počnete živjeti prema vlastitim načelima. Zapišite svoje ideje i pretvorite kreativne iskre u jednostavne, ponovljive korake.
Rak: Mladi Mjesec odvija se u vašoj zoni karijere, donoseći vam visoku razinu motivacije za postizanje najambicioznijih profesionalnih ciljeva. Spremni ste za nove izazove i zadatke te ćete biti vrlo aktivni i uspješni na poslu. Astrološki stručnjaci ističu da je ovo idealan dan za prijavu za novi posao ili traženje promaknuća. Pisanje dnevnika i izražavanje zahvalnosti može vas izvući iz lošeg raspoloženja i pomoći vam da ostanete emocionalno uravnoteženi.
Lav: Osjećate se prosvijetljeno, kao da napokon vidite širu sliku. Proširujete svoje vidike i osjećate snažnu potrebu za evolucijom i rastom. Ovo je odlično vrijeme za učenje, osobni razvoj ili planiranje putovanja koje će obogatiti vaš život. Vaša upornost i šarm snažan su alat za postizanje ciljeva. Iskoristite ovaj dan da usmjerite svoj entuzijazam u opipljive rezultate, spajajući inspirativne ideje s utemeljenim rutinama.
Djevica: Iako ne volite nered, mladi Mjesec vas stavlja u "način za pročišćavanje". Ovo nije samo duhovna priča, već potreba za stvarnim, opipljivim promjenama. Dan je idealan da razmislite o smanjenju duga i sređivanju svojih financija, poreza i osiguranja. Razgovor s jednim od kolega mogao bi vam razjasniti mnoge stvari i usmjeriti vas prema uspjehu. Imat ćete hrabrosti reći istinu i otpustiti situacije koje vas koče.
Vaga: Odnosi su u središtu pozornosti jer se mladi Mjesec odvija u vašoj sedmoj kući partnerstva. Svi odnosi, od romantičnih do poslovnih, naći će se pod mikroskopom. Ovo je savršen dan da razmislite kako možete poboljšati svoje najbliže veze. Bit ćete primorani zauzeti se za sebe i jasno izraziti svoje potrebe, čak i ako to naruši prividni mir. Dopustite da vas nesuglasice s kolegama motiviraju da se izdignete iznad sitničavosti.
Škorpion: Osjećat ćete se dobro i puni elana. Snažna volja i snalažljivost pomoći će vam da iskoristite energiju ovog dana, koji je najbolji u godini za donošenje odluka o poboljšanju zdravlja i dobrobiti. Energija mladog Mjeseca potiče vas da se oslobodite starih navika i strahova koji vas sabotiraju. Vrijeme je za dubinsko čišćenje duše i pripremu za novi ciklus rasta. Oslonite se na svoja prošla iskustva; ona su riznica znanja.
Strijelac: Kreativnost, romantika i nove ideje su u središtu pozornosti. Vrijeme je da podijelite svoje planove i okružite se ljudima koji vas motiviraju. Mogli biste se suočiti s neočekivanim događajima, no prihvaćanje trenutne situacije pomoći će vam da problemima pristupite smireno. Emocionalno se oslobađate prošlih iluzija i otvarate se za nešto novo. Ovo je savršen dan za planiranje budućeg odmora ili pokretanje kreativnog projekta.
Jarac: U punoj ste snazi. Mladi Mjesec aktivira vašu četvrtu kuću doma i obitelji, potičući vas da postavite nove temelje u privatnom životu. Možda ćete osjetiti potrebu za preuređenjem doma ili rješavanjem starih obiteljskih problema. Vaša rutina bit će izazvana, što je prilika da se zapitate organizirate li svoje dane na najbolji mogući način. Prihvatite novu dnevnu praksu za bolje sutra.
Vodenjak: Komunikacija i učenje su naglašeni. Mladi Mjesec potiče vas da jasno izrazite svoje ideje, započnete novi tečaj ili se povežete s ljudima iz svoje neposredne okoline. Vaše riječi imaju posebnu težinu, stoga ih koristite mudro kako biste pokrenuli pozitivne promjene. Nemojte izgubiti iz vida svoje ciljeve. Možda im treba više vremena da se ostvare, ali nada nije izgubljena. Ostanite na svom putu i iskoristite ovo vrijeme da pregledate što ste već postigli.
Ribe: Prije nego što ključni planeti uđu u Ovna, ovaj mladi Mjesec od vas traži da se pozabavite svojim financijama i samopoštovanjem. Vrijeme je da preispitate svoje vrijednosti i način na koji zarađujete. Budite hrabri u traženju onoga što zaslužujete. Uživajte u predahu od posla kako biste u miru dizajnirali svoju budućnost. Radite na izgradnji temelja pozitivnosti i ne dopustite da vas ograničenja sputavaju.