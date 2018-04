Ohrabrenje za sve muškarce: Evo kolika je prosječna veličina penisa

Prosječna veličina penisa iznosi 13,20 centimetara u dužinu, dok je prosječni opseg penisa (debljina) 11,68 centimetara.

Pokazalo je to istraživanje objavljeno u britanskom časopisu za međunarodnu urologiju u kojem se govori kako prosječna veličina penisa nije onolika koliko mnogi misle te da bi se zbog ovih podataka muškarci mogli osjećati bolje u vezi sebe.

Stručnjaci su objedinili podatke iz 17 različitih istraživanja koje je obuhvatilo više od 15.000 muškaraca. Otkrili su kako je prosječna veličina penisa u opuštenom stanju 9,14 centimetara, dok je opseg na sredini penisa 9,4 centimetra.

No, kada su u pitanju penisi u erekciji, tada je prosječna dužina penisa 13.20 centimetara,a debljina 11,68 centimetara. Samo pet posto muškaraca ima penis duži od 16 centimetara, a isto toliko ima penis manji od 10,16 centimetara kada je u erekciji.

Dakle, 90 posto muškaraca ima penis od 10,16 do 16 centimetara, no to ni nije neka utjeha muškarcima jer je velika razlika između, primjerice, 11 i 15,5 centimetara. Međutim, ako vam je muškost i malo manje veličine, to vas ne treba pretjerano zabrinjavati jer se čak 85 posto žena izjasnilo kako im veličina nije bitna.

– Veliko nije uvijek dobro pa u tom slučaju žene više vole manje penise – kaže dr. David Veale, autor istraživanja.