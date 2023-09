Održiva gastronomija Vrazove Ljubice

Jeste li za ručak ili možda romantičnu večeru s pogledom na bajkovite Samoborske proplanke, a da pritom uživate u okusima namirnica koje su netom prije no što su se našle u vašem tanjuru, svježe ubrane iz restoranskog vrta? Upravo je to jedna od čari novootvorenog restorana Cantilly Garden koji se smjestio u samom srcu Samobora. Lokacija je bila glavna inspiracija ekipi da objekt nazovu prema Vrazovoj najvećoj i neprežaljenoj ljubavi, Julijani Cantilly, iz stihova poznatijoj kao Ljubici. Naime, do prije dvije godine, na mjestu danas moderno uređenog i opremljenog objekta, stajala je napola porušena povijesna vila izgrađena davne 1918. za jednu vinogradarsku obitelj. Povijesno zdanje bilo je dio zaštićene kulturne baštine, stoga je obnova, govori nam voditelj Damir Klisurić, tekla pod budnim okom restauratora.

'Željeli smo sačuvati njezin izvorni šarm, ali na malo moderniji način. Struktura je dakako ojačana, čime smo zadovoljili suvremene građevinske specifikacije, interijer smo renovirali prema najvišim građevinskim standardima, a čak smo i ostavili neke detalje koji su bili dobro očuvani', ističe Klisurić te dodaje kako je to bio slučaj, primjerice, s povijesnim zidom koji krasi toaletni prostor restorana. Nađete li se ondje možete birati želite li u tamošnjim specijalitetima guštati na vanjskoj terasi s pogledom na vrt ili ga pak promatrati kroz staklene stijene zatvorene terase.

Ondje ćete na samom ulazu zamijetiti visoki dugački drveni stol koji ima jednu posebnost. 'To je, naime, stol s dva spremnika koji se po potrebi pune ledom i u jedan se, primjerice, mogu staviti škampi ili kamenice kako bi zadržale svježinu, a u drugi butelje vina kako bi cijelo vrijeme bile na idealnoj temperaturi', objašnjava Klisurić. Dakako, postoji i opcija jela u unutrašnjem dijelu restorana koji je podijeljen na dva dijela. Onaj s lijeve strane do ulaza, u kojemu je smješten i šank, idealan je, dodaje Klisurić, za samce, ali i za parove jer su stolovi koncipirani za sjedenje u dvoje. Svratite li ondje u većem društvu, smjestit će vas u prostor s desne strane, s većim drvenim stolovima, a čiji zid cijelom dužinom krase police prepune knjiga, uz neku si, ako poželite, možete i skratiti vrijeme dok čekate narudžbu.

Maksimalno fokusirani na zdravu hranu

Sastavni dio svakog restorana dakako je kuhinja, a sve što se ondje događa budnim okom prati direktor kuhinje, slavni chef Steven Pieters, porijeklom iz Južnoafričke Republike, koji se prije više od tri desetljeća doselio u Hrvatsku. 'Naš se jelovnik temelji na svježim sezonskim namirnicama koje dobivamo zahvaljujući suradnji s brojnim domaćim OPG-ovima, a dosta toga uzgajamo i sami, u našem vrtu. Maksimalno smo fokusirani na zdravu hranu, s idejom da svako jelo možemo predstaviti i u vegetarijanskoj odnosno veganskoj varijanti, a u svemu se vodimo krilaticom: odgovorno ukusno', kaže Pieters.

Koncept je i na održivosti, jedan je to od razloga zbog kojih u Cantilly Garden ne možete svratiti kada god poželite, već isključivo uz prethodnu rezervaciju. 'Tako unaprijed znamo koliko ljudi možemo očekivati toga dana pa toliko namirnica i pripremimo. Znamo da neće biti nikakvih iznenađenja, a na kraju dana ne moramo bacati hranu', ističe Pieters te dodaje kako je u radu restorana jednako važan i “work-life balance”, odnosno da tamošnji zaposlenici prije i nakon posla imaju dovoljno slobodnog vremena kako bi ga, primjerice, proveli s obiteljima. Tako ondje možete svratiti svakoga dana od 12 do 22 sata, dok nedjeljom rade samo do 17 sati.

Slastičar zanat izučio u Poljskoj i Francuskoj

Hrana u ponudi većinom je tradicionalna, ali s pomalo modernim zaokretom. Guštati ondje možete u ribljim, mesnim te dakako vegetarijanskim i veganskim specijalitetima, a nećete pogriješiti naručite li, primjerice, rustično predjelo, odnosno paštetu od patke serviranu na domaćem baguetteu, za što ćete izdvojiti 16 eura. Za četiri i pol eura manje u ponudi je veganska varijanta, odnosno carpaccio od cikle i umakom od bosiljka s dodatkom hrskavog zelenog povrća. Ljubitelji morskih plodova guštat će u glavnom jelu nazvanom “Mare”, odnosno lubinu sa špinatom i gljivama. Stoji 23,50 eura po porciji, a po istoj cijeni klasičari će uživati u pačjim prsima s mlincima i kremom od crvenog kupusa.

Za 25 eura u ponudi je i kotlet od crne slavonske svinje, a bezmesna delicija je “Povrtno ogledalo”, odnosno leća, češnjak, batata te zeleno povrće. Koje se vino najbolje sljubljuje s kojim jelom, reći će vam Klisurić, inače somelijer, a za vas će ga odabrati iz vinske karte koja broji preko 300 različitih vina iz svih hrvatskih i svjetskih vinskih regija. Zasladiti se možete, primjerice, panna cottom s jagodama s dodatkom kokosa, tonke i amaretto likera ili pak pastom od lješnjaka sa slanom karamelom i čokoladnim mousseom.

Za deserte je ondje zadužen 21-godišnji slastičar Božidar Akrap koji je zanat izučio u Poljskoj i Francuskoj, a njegove su se slastice ranije mogle kušati, među ostalim, i u popularnom zagrebačkom restoranu Dubravkin put. Svoje slastice u Cantillyju, kao i koktel majstor svoja remek djela, ukrašava svježe ubranim jestivim cvijećem, koje ekipa također uzgaja u vlastitu vrtu.

Dok je objekt s jedne strane omeđen cestom i kućama, s jedne se strane proteže vinograd, a preko ostale dvije vrt. U povrtnjaku podno restoranskog parkirališta bunar je dubok gotovo 30 metara iz kojeg vodu pumpama crpi tank od 30 litara smješten u jagodarnik u čijim ćete mirisima uživati dok se uspinjete stepenicama prema terasi. O vrtu se svakodnevno brine Stevenov brat Garrick, permakulturist kojemu radno vrijeme počinje već u 4.30 sati, a koji je znanje izučio u brojnim svjetskim safari parkovima, gdje je dugi niz godina radio kao rendžer.

'Drago mi je što je Samobor otvorenjem ovog restorana dobio, po svom ambijentu, prirodnom okruženju i ponudi, jedinstveno mjesto za uživanje u ukusnoj i zdravoj hrani te velikoj ponudi lokalnih i međunarodnih vina. Značajno je da su uspostavili suradnju s lokalnim OPG-ovcima i dobavljačima hrane, što potvrđuje da im je stalo do domaćih i kvalitetnih proizvoda, ali i lokalne zajednice u kojoj posluju. “Cantilly” nije klasičan restoran, pohvaljujem hrabrost što su se upustili u nešto novo te obogatili gastro i eno ponudu Samobora. Hvalevrijedno je i to što se nalazi u sada obnoljenoj vili, a nazivom Cantilly dodatno se promovira ljubavna priča Stanka Vraza i Ljubice Cantilly, po kojoj je Samobor poznat kao grad pjesništva. Sigurna sam da će restoran zauzeti važno mjesto na gastronomskoj karti Samobora, Hrvatske i šire', kazala je samoborska gradonačelnica Petra Škrobot.

Samoborski nokturno (za 6 porcija)

Sastojci:

Košarica od prhkog tijesta:

120 g glatkog brašna

30 g bademova brašna

50 g šećera u prahu

100 g omekšalog maslaca

2 žumanjka

sok i korica od pola naranče

Punjenje od oraha:

250 g mljevenih oraha

65 ml mlijeka

65 ml slatkog vrhnja

15 g maslaca

75 g šećera

Prstohvat soli i pola mahune vanilije

Džem od crvenog ribiza:

250 g bobica crvenog ribiza

100 g šećera

1/2 čajne žličice limunske kiseline

Ganache od badema:

95 g slatkog vrhnja

15 g glukoznog sirupa

15 g invertnog šećera

150 g bijele čokolade

240 g slatkog vrhnja (hladnog)

75 g bademova maslaca

Priprema:

Za košarice od tijesta brašno, badem brašno i šećer u prahu pomiješati u samostojećem mikseru s ravnim nastavkom, dodati omekšali maslac i koricu od naranče. Mijesiti dok se ne poveže u mrvičastu smjesu. Dodati jaja i sok od naranče te zamijesiti u prhko tijesto, pazeći da se tijesto ne premijesi. Tijesto zamotati u prozirnu foliju i ostaviti u hladnjaku sat vremena. Ohlađeno tijesto tanko izvaljati, izrezati u krugove i oblikovati u košarice uz pomoć kalupa. Zamrznute košarice peći na 170°C 7-10 minuta.

Punjenje od oraha radimo tako da prvo zakuhamo mlijeko i vrhnje te potom to prelijemo preko mljevenih oraha. Dodati maslac, sol i vaniliju. Smjesu kuhati na laganoj vatri miješajući oko tri minute. Ohladiti.

Za džem od crvenog ribiza – ribiz i šećer staviti u posudu za kuhanje i zakuhati na laganoj vatri. Dodati limunsku kiselinu i reducirati dok se džem ne zgusne. Razraditi u blenderu i po želji procijediti kroz cijedilo da se odvoji od koštica. A za zadnji element prije slaganja deserta, ganache od badema, treba prvo zakuhati slatko vrhnje, glukozni sirup i invertni šećer. Preliti preko bijele čokolade i bademova maslaca. Razraditi štapnim mikserom. Lagano dodavati hladno slatko vrhnje dok se sve ne poveže u homogenu

smjesu. Ohladiti preko noći u frižideru.

I za kraj slaganje Samoborskog nokturna – dno košarice pokriti punjenjem od oraha, preko oraha premazati džem od ribiza te popuniti košaricu do kraja ganacheom razrađenim u mikseru. Uz pomoć dresir vrećice dekorirati kolač, posuti drobljenim tostiranim bademima i svježim bobicama ribiza.

Šuma (za 4 osobe)

Sastojci:

Ragu od gljiva:

800 g gljiva (vrganji, lisičarke, lavlja griva, kesten gljiva, shiitake)

250 g poriluka (bijeli dio)

2 dl bijelog vina

8 g češnjaka

mala vezica svježeg timijana

sol i papar

4 kore za savijače

Krema od cvjetače:

500 g cvjetače

250 g poriluka

100 g luka

1 dl bijelog vina

sol i papar

Krema od buče:

500 g buče

0,5 dl bijelog vina

sol i papar

Priprema:

Ragu od gljiva: jedan dio gljiva odvojiti, klobuke sotirati na tavici. Na ulju popržiti poriluk i češnjak, podliti bijelim vinom. Prodinstati i dodati gljive narezane na kockice. Začiniti začinima. Od kora za savijače formirati košarice uz pomoć kalupa i peći na 175°C – sedam minuta.

Za kremu od cvjetače na laganoj vatri kuhati cvjetaču i poriluk tako da je samo pokriveno s vodom. Pred kraj kuhanja začiniti te još toplo razraditi u blenderu u prozračnu kremu.

Za kremu od buče: buču narezati na četiri dijela i peći u pećnici na 175°C oko 45 minuta ili dok unutrašnjost buče ne bude mekana. Pečenu buču očistiti od kore te meso od buče zajedno s vinom i začinima razraditi u blenderu u kremu.

Servirati tako da na topli plitki tanjur položimo kremu od cvjetače. Na nju spustiti košaricu punjenu raguom od gljiva. Kremom od buče zaokružiti jelo. Gljive koje smo sotirali posložiti oko košarice i jelo završiti svježe rezanim tartufom.

