Održan 9. Pink Day Zagreb – Lepa Brena sa svojim vinima izazvala veliko zanimanje publike i medija

Pink Day je festival ružičastog mirnog i pjenušavog vina koji slavi lijepu stranu života, dolazak ljeta, umjereno konzumiranje najfinijih rosé vina idealnih za tople dane, izvrsna ekstradjevičanska maslinova ulja i – sve popularnije ružičaste koktele. Posjetitelji su na dar dobili ružičaste naočale i pakete Kraševih legendarnih keksa Domaćica, a izlagači prekrasne brendirane vrećice za svoja vina. Uz druženje s vinarima i maslinarima, Pink Day su i ove godine obilježile vrhunske radionice, nagrade najkreativnijim izlagačkim stolovima, kao i nova lokacija, Lauba: kuća za ljude i umjetnost, koju je Pink Day ispunio optimizmom i veseljem.

U ružičastim vinima, ali i ekstradjevičanskom maslinovu ulju (Green in pink by Romerquelle službena voda festivala) uživalo je tijekom vikenda više stotina posjetitelja, redom odjevenih u ružičasto ili ukrašenih ružičastim, koji su kušali više od 120 etiketa rosé vina iz Hrvatske, Francuske, Italije, Slovenije i Austrije, a osobito je dobro bila zastupljena Srbija s pet vinskih kuća, čija su vina izazvala posebno zanimanje javnosti. Kao i obično, novinari i fotografi najaktivnije su reagirali na slavne osobe – a to je ovoga puta bila Lepa Brena sa suprugom Slobodanom Živojinovićem koji su izlagali vina vinarije Vertiz, dok su se afterpartyju pridružile i Daniela Trbović sa sestrom Natašom.

Osim dvodnevnog druženja na novoj lokaciji, novost su bili i pink kokteli, Pink Mixology, što je također pridonijelo odličnoj atmosferi.

Festival prijatelj ove godine je bio V.A.P.T. (Vinotrade Acrobat portfolio tasting) te je održana i Masterclass radionica „VAPT rosé vina“ powered by Premium Visa, koja je bila popunjena do posljednjeg mjesta, a nadahnuto su je vodili Dino Kušen i Juraj Dusper. Zanimljiva je bila radionica posvećena ekstradjevičanskim maslinovim uljima, kojih je na festivalu bilo izloženo desetak, –„ Autohtone sorte Hrvatske“, a vodio ju je jedan od najvećih znalaca s područja maslinarstva, Edi Družetić. „Pink Mixology“ powered by Double Dutch / Alca Beverages radionicu vodila je Natali Borić, prvakinja među mladim barmenima (ovu bi riječ svakako trebalo promijeniti u bar-woman!), te u nedjelju radionica „Rosé od autohtone sorte svrdlovina“ powered by Ministarstvo poljoprivrede koju je vodila mag. ing agr. Nikolina Paleka.

Posjetitelji su se mogli odmoriti u WOW kutku i na dar dobiti ružičaste naočale – da bi nakon dugog pandemijskog razdoblja, pogledali svijet na vedriji i optimističniji način. Laubin bar zanimljivog imena „Bez naziva bar“ posebno za ovu ružičastu prigodu je pripremio – Pink Menu – pa su posjetitelji i izlagači kušali ukusne, ali i oku ugodne zalogaje.

Na radost izlagača, Pink Day je nastavio i s tradicionalnim nagrađivanjem najmaštovitije i najkreativnije uređenog izlagačkog mjesta. Žiri u sastavu: Sanja Muzaferija, predsjednica udruge WOW; osnivačica i direktorica festivala Pink Day, Zrinka Jelić-Belinić, izvršna direktorica Festivala i Vlasta Pirnat, art-direktorica Festivala, odabrao je najljepše izlagačke stolove. Ove godine glavna nagrada bio je paket vodećeg beauty-tech brenda Foreo koji profesionalne tretmane donosi u domove beauty entuzijasta diljem svijeta, a pripremili su paket pink uređaja koji je otišao u ruke zagrebačke Miva galerije vina koja je premijerno izložila brend najprodavanijeg rosé vina na svijetu, „Whispering Angel“. Drugom nagradom predivnim ružičastim SMEG kuhalom za vodu nagrađen je kreativno uređen kutak vinarije Royal Hill, a bogati paket kozmetike Nikel osvojio je istarski izlagač Bastiàn. Posebnu pohvalu dobila je i Enosophia iz Feričanaca, a od izlagača Green in Pink sponsored by Romerquelle, službena voda festivala – kao znak pažnje cvijeće je dobio izlagač ekstradjevičanskog maslinova ulja DalFleur, od sorte oblica s položaja u šibenskom zaleđu.

Na kraju prvog dana festivala održan je i After Party u suradnji s Laubom na kojem je poslužena posebna Pink ponuda pića uz glazbeni program na kojem su se u odličnoj atmosferi družili izlagači, posjetitelji i svi prisutni!

Uz najvažnije – divne izlagače, kao i drage posjetitelje, važnu podršku ovom najposjećenijem i najoptimističnijem ružičastom vinskom festivalu na kojem se osjeća posebna ženstvena i kreativna energija – pružili su među ostalima: PBZ Card Premium Visa, DS Automobiles, Romerquelle, Kraš, zatim Foreo, Smeg Hrvatska, Nikel, Hotel Esplanade i drugi.

Foto: Rene Karaman, Mario Draušnik