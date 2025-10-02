Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 159
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
DRASTIČNA PROMJENA

Odlučio se za veliki makeover pa šokirao kćer: 'Vrisnula je i pobjegla u drugu prostoriju'

Screenshot TikTok
VL
Autor
Slavica Trgovac Martan
02.10.2025.
u 14:30

'Nosim bradu osam-devet godina, a kći ima tek tri, skoro četiri, pa me nikad nije vidjela bez nje', objasnio je muškarac

Pat Bolding nije bio siguran što očekivati kada je obrijao bradu prvi put nakon osam godina. No njegova mu je kći priredila reakciju za pamćenje. Muškarac je na TikToku ovih dana podijelio video i objasnio da će se obrijati prvi put otkad njegova trogodišnja kći Shelby postoji, piše People.

'Nisam vidio svoje lice osam godina. Nadam se da ovo nije greška', rekao je Bolding. 'Idemo, vrijeme je da se pokažem obitelji.'

@patgolfs Shaved beard video #2 wife’s reaction lol. #reaction #nobeard #family #funny ♬ original sound - patgolfs

Pred kamerom se pojavio s brkovima, ali bez brade. 'Bok, mala', kaže kćeri dok ulazi u sobu. 'Moram oprati nogu', odgovara ona pokušavajući doći do kupaonice. 'Moraš oprati nogu?' pita tata, a tek tada Shelby zastaje, pokriva usta i zaprepašteno gleda u oca. 'Kako si… kako si to izrezao lice?' pita ga u čudu. 'Kako ti se čini?' pita je on, a kći vrisne i pobjegne u drugu prostoriju.

Kasnije je Bolding za People kazao da je očekivao posebnu reakciju i da je presretan što se to i dogodilo. 'Nosim bradu osam-devet godina, a kći ima tek tri, skoro četiri, pa me nikad nije vidjela bez nje', objašnjava. 'Znao sam da će reagirati burno. Nadao sam se samo da je neću prestrašiti, već da će biti smiješno. I baš tako je i bilo!' dodaje.
'Presretan sam što sam sve snimio jer je ispalo savršeno. Stvorio sam smiješnu uspomenu koju ćemo zauvijek dijeliti', kaže Bolding. 'Kad odraste, moći ću joj reći: Pogledaj ovo, sjećaš li se kad sam se prvi put obrijao?'

Ovim horoskopskim znakovima ostvarit će se i najveći snovi: Jeste li među njima?
1/7

Ključne riječi
brijanje makeover brada iznenađenje

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još