Odlučio se za veliki makeover pa šokirao kćer: 'Vrisnula je i pobjegla u drugu prostoriju'

Pat Bolding nije bio siguran što očekivati kada je obrijao bradu prvi put nakon osam godina. No njegova mu je kći priredila reakciju za pamćenje. Muškarac je na TikToku ovih dana podijelio video i objasnio da će se obrijati prvi put otkad njegova trogodišnja kći Shelby postoji, piše People.

'Nisam vidio svoje lice osam godina. Nadam se da ovo nije greška', rekao je Bolding. 'Idemo, vrijeme je da se pokažem obitelji.'

Pred kamerom se pojavio s brkovima, ali bez brade. 'Bok, mala', kaže kćeri dok ulazi u sobu. 'Moram oprati nogu', odgovara ona pokušavajući doći do kupaonice. 'Moraš oprati nogu?' pita tata, a tek tada Shelby zastaje, pokriva usta i zaprepašteno gleda u oca. 'Kako si… kako si to izrezao lice?' pita ga u čudu. 'Kako ti se čini?' pita je on, a kći vrisne i pobjegne u drugu prostoriju.

Kasnije je Bolding za People kazao da je očekivao posebnu reakciju i da je presretan što se to i dogodilo. 'Nosim bradu osam-devet godina, a kći ima tek tri, skoro četiri, pa me nikad nije vidjela bez nje', objašnjava. 'Znao sam da će reagirati burno. Nadao sam se samo da je neću prestrašiti, već da će biti smiješno. I baš tako je i bilo!' dodaje.

'Presretan sam što sam sve snimio jer je ispalo savršeno. Stvorio sam smiješnu uspomenu koju ćemo zauvijek dijeliti', kaže Bolding. 'Kad odraste, moći ću joj reći: Pogledaj ovo, sjećaš li se kad sam se prvi put obrijao?'