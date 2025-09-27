Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 111
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
tko bi rekao...

Od glasa do boje očiju: Žene otkrile najprivlačnije fizičke osobine muškaraca

shutterstock
VL
Autor
Večernji.hr
27.09.2025.
u 16:09

Znanstvenici su konačno otkrili što žene smatraju najprivlačnijim na muškarcima i moglo bi vas iznenaditi.

Gusta kosa, dobar modni stil, tonirani mišići trbuha, visina? Čini li nešto od toga muškarca atraktivnim? Iako mnogi smatraju da je to ono što žene zapravo žele kod muškaraca, ispostavilo se da žene baš i “ne luduju” za tim. Istraživanje u kojem je sudjelovalo više od 2000 žena pokazalo je da njih privlače neke sasvim druge fizičke osobine.

Najatraktivnije fizičke osobine kod muškaraca su ćelave glave, ispred visokih jagodica i zelenih očiju, barem je tako pokazala anketa provedena među ženama. Široka ramena i plave oči bile su sljedeće po popularnosti, a zatim dlakava prsa, plavi pramenovi i tamna kosa, piše The Sun. Trendi brade došle su na skromno sedmo mjesto, odmah ispred visokih jagodičnih kostiju, brkova i zelenih očiju. Smeđe oči smještene malo izvan prvih deset, kao i piercinzi i tetovaže. 

Studija web stranice za upoznavanje, Illicit Encounters, anketirala je 2000 žena. Glasnogovornica stranice Jessica Leoni rekla je: "Ljepota je u oku promatrača. Čini se sjajno, ćelave glave doživljavaju svoj trenutak. Dakle, ako ste ćelavi i osjećate se dobro zbog toga, tako se i trebate osjećati. Uostalom, samopouzdanje je univerzalno seksi, bez obzira na kosu ili njezin nedostatak."
Ključne riječi
libido izgled žene muškarci privlačnost seks

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još