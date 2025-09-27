Od glasa do boje očiju: Žene otkrile najprivlačnije fizičke osobine muškaraca

Gusta kosa, dobar modni stil, tonirani mišići trbuha, visina? Čini li nešto od toga muškarca atraktivnim? Iako mnogi smatraju da je to ono što žene zapravo žele kod muškaraca, ispostavilo se da žene baš i “ne luduju” za tim. Istraživanje u kojem je sudjelovalo više od 2000 žena pokazalo je da njih privlače neke sasvim druge fizičke osobine.

Najatraktivnije fizičke osobine kod muškaraca su ćelave glave, ispred visokih jagodica i zelenih očiju, barem je tako pokazala anketa provedena među ženama. Široka ramena i plave oči bile su sljedeće po popularnosti, a zatim dlakava prsa, plavi pramenovi i tamna kosa, piše The Sun. Trendi brade došle su na skromno sedmo mjesto, odmah ispred visokih jagodičnih kostiju, brkova i zelenih očiju. Smeđe oči smještene malo izvan prvih deset, kao i piercinzi i tetovaže.

Studija web stranice za upoznavanje, Illicit Encounters, anketirala je 2000 žena. Glasnogovornica stranice Jessica Leoni rekla je: "Ljepota je u oku promatrača. Čini se sjajno, ćelave glave doživljavaju svoj trenutak. Dakle, ako ste ćelavi i osjećate se dobro zbog toga, tako se i trebate osjećati. Uostalom, samopouzdanje je univerzalno seksi, bez obzira na kosu ili njezin nedostatak."