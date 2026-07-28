Biljka vam je uvenula nakon godišnjeg odmora? Stručnjaci otkrivaju kako je oporaviti

Zaboravili ste zaliti biljku, a ona vam je na to dramatično odgovorila spuštenim i uvenulim listovima? Bez brige, nema potrebe za panikom, jer dok god dio biljke nije uvenuo, još uvijek postoji nada. Kratko razdoblje bez vode neke će vrste podnijeti bez većih posljedica, ali dulje razdoblje bez dovoljno vlage može usporiti rast, oslabiti korijen te uzrokovati venuće ili otpadanje listova. Stručnjaci za uzgoj sobnog bilja objašnjavaju da uvenula biljka ne znači nužno da joj nema spasa te da joj se u brojnim slučajevima može pomoći pravilnom njegom, prenosi Martha Stewart.

Lisa Eldred Steinkopf, autorica knjige Houseplants i osnivačica platforme Houseplant Guru, upozorava da je najveći problem dugotrajno preskakanje zalijevanja, a ne jednokratni propust. „Nedostatak vode može oštetiti korijen, pa čak i uzrokovati njegovo odumiranje. Ako korijen više ne može upijati vodu, biljka se neće moći oporaviti, bez obzira na to koliko je kasnije zalijevali”, objašnjava. Biljka koja je dulje vrijeme izložena suši pokušava sačuvati energiju za preživljavanje, zbog čega se usporava njezin rast, listovi venu ili otpadaju, a dugotrajan stres može povećati osjetljivost na bolesti i štetnike. Posebno su osjetljive paprati, kalateje, marante i afričke ljubičice jer im je potrebno stalno umjereno vlažno tlo. Kod nekih paprati znak dehidracije može biti i promjena boje listova koji postaju svjetliji i gotovo prozirni.

Iako je prvi instinkt obilno zaliti potpuno suhu biljku, stručnjaci upozoravaju da to nije najbolje rješenje. Velika količina vode odjednom može dodatno opteretiti korijen te povećati rizik od truljenja i razvoja gljivica. „Ne treba pretjerivati sa zalijevanjem. Biljku zalijte uobičajenom količinom, a zatim je ponovno zalijte za tjedan do deset dana”, savjetuje Samantha Adler, vlasnica tvrtke Houseplant Concierge.

Ako je zemlja toliko suha da se odvojila od stijenki posude ili više ne upija vodu, biljku možete zaliti odozdo tako da teglu ili lončanicu stavite u veću posudu s vodom i pričekate da supstrat upije potrebnu vlagu. Kada ni to ne pomogne, stručnjaci preporučuju zamjenu zemlje jer potpuno isušeni supstrat ponekad više ne može ravnomjerno upijati vodu. Kako biste spriječili ponovno isušivanje, ne morate se nužno držati strogog rasporeda zalijevanja. Jednom tjedno provjerite vlažnost zemlje prstom ili drvenim štapićem i zalijte biljku tek kada se površinski sloj osuši. Biljkama koje zahtijevaju stalno vlažan supstrat mogu pomoći i sustavi za samozalijevanje ili keramički nastavci koji postupno otpuštaju vodu u zemlju.