Obilježavanje globalne inicijative – Mjesec ružičaste vrpce

Zagrebački hotel Esplanade već tradicionalno u suradnji s neprofitnom udrugom P.I.N.K. life obilježava globalnu inicijativu Mjesec ružičaste vrpce i to s pričom koja ima donatorski karakter, a sve je započelo prije tri godine kada se po uzoru na milansku Scalu, most u Budimpešti i osvjetljavanje Eiffelovog tornja, osvijetlilo i pročelje Esplanade. Ovim činom kultni zagrebački hotel dao je podršku borbi protiv raka dojke koja kreće osvještavanje, razgovorom o ovoj temi bez srama, poticanjem na samopreglede te odlaske na javnozdravstvene akcije mamografskih pregleda.

Trend smanjenja stope smrtnosti zasigurno se može pripisati upravo ovom osvještavanju kojemu doprinose i mediji, koji pričanju o temi, no zabrinjava činjenica da je prema statistikama HZJZ sve više mlađih oboljelih žena. Upravo ovo je razlog da se akcije rade i dalje te progovara o prevenciji i promjeni stila života kao jednom od glavnih načina prevencije.

Foto: Danijel Pavelić

Ovom događaju u sklopu kojeg su se najavile sve aktivnosti koje u listopadu provodi udruga PINK life i hotel Esplanade, prisustvovale su i mnoge osobe iz javnog života: Ella Dvornik, Leonarda Lončar, Judita Franković, Tihana Harapin Zalepugin, Hana Hadžiavdagić Tabaković, Ivana Delač, Andreja Erjavec, Đurđica Vorkapić, Kristina Burija, Ines Preindl, Snježana Schillinger, Mirna Maras Batinić, ali brojni liječnici te poduzetnici: Damir Vanđelić, dr. Vagić, Vesna Škare Ožbolt, Dr. Trpimir Goluža, dr Pavo Kostopeč, Andrea Šupe Parun, Ana Kurjak te mnogi drugi. Sve u namjeri da se priključe plemenitom cilju i pošalju snažnu humanitarnu poruku.

"Osmu godinu zaredom udruga se sastaje početkom listopada i po uzoru na svjetske gradove dajemo podršku u borbi protiv raka dojke.

Treću godinu osvjetljavamo Esplanadu te smo ponosni da je sve više ljudi prisutno s nama.Zajedno rastemo i jačamo svijest o važnosti preventivnih pregleda. Zahvaljujem svim pokroviteljima i upravi hotela Esplanada", rekla je Nives Moric predsjednica Udruge pink life.

Foto: Danijel Pavelić

A govor su držali uz predsjednicu Udruge te Martina Bašić Koretić, spec. onkologije i radiologije, Andrea Šupe Parun dr. med. specijalist epidemiologije, ime predsjednika Gradske skupštine Rada Borić , iz Grada Zagreba u ime Gradonačelnika Ivana Đerek Dubravčić te ispred ministra Vilija Beroša i ministarstva zdravstva Mirjana Vuković te ispred Sabora Republike Hrvatske Ljubica Lukačić.

Koliko je važno: zadnje statistike HZJZ

Rak dojke je treći maligni uzrok smrti u žena u Hrvatskoj, nakon raka pluća te kolorektalnog raka. Prema posljednjim dostupnim podacima u Hrvatskoj u 2020. godini zabilježeno je 2869 slučajeva raka dojke (stopa 137,9/100.000), a od ove zloćudne bolesti umrlo je u 2022. godini 647 žena (stopa 32,4/100.000).

Posljednjih 20-ak godina incidencija raka dojke u RH je u porastu, s time da je do značajnijeg povećanja broja novooboljelih došlo nakon 2006. godine kada je u RH uveden nacionalni program probira na rak dojke. Porast incidencije raka dojke je očekivan jer su probirom otkriveni karcinomi koji bi inače bili otkriveni kasnije. Trend mortaliteta u istom razdoblju je u slabom porastu do 2016. godine, od kada vidimo pad mortaliteta raka dojke u RH i to za 25-30% u odnosu na godine s najvećim brojem umrlih žena.

Foto: Danijel Pavelić

Udruga P.I.N.K.-life uz partnere provodi nacionalnu javnozdravstvenu kampanju borbe protiv raka dojke u listopadu pod geslom – Sačuvajmo zdrave dojke. A sve aktivnosti usmjerene su na skupljanje donacijskih sredstava za rad Udruge uz pomoć kojih Udruga provodi radionice i pomaže pri kupnji opreme zdravstvenim ustanovama u svrhu poboljšanja dijagnostike, liječenja i rehabilitacije oboljelih i operiranih žena od karcinoma dojke, ali i ostalih karcinoma.

Hotel Esplanade aktivno se uključio u akciju te se osim ovog okupljanja odvažio na ružičastu borbu kroz cijeli mjesec listopad koji je posvećen podizanju svijesti o važnosti prevencije raka dojke i borbi protiv te opake bolesti, stoga će od 2. do 31. listopada popularni Esplanadin Popodnevni čaj u Esplanade 1925 Lounge & Cocktail baru na mjesec dana dobiti svoje ružičasto ruho, a 10% prihoda od ovog popodnevnog čaja hotel će na kraju mjeseca donirati udruzi P.I.N.K. life. Chefica Ana Grgić Tomić i glavna slastičarka Mirjana Špoljar udružile su ženske snage i za ovu priliku dizajnirale privlačne zalogaje i ružičaste slastice koje će se prigodno posluživati na etažeru uz vrhunski čaj Ronnefeldt u čajniku. Pink popodnevni čaj za dvoje stoji 48 EUR (361,65 HRK) . Rezervacija stola moguća je na tel. 01 45 666 33.

Foto: Danijel Pavelić

Uz to, kao najava ove akcije i podrška globalnoj inicijativi, pročelje hotela Esplanade će od 4. do 8. listopada bit će osvijetljeno ružičastom bojom.

„Veseli nas da se hotel Esplanade i ove godine priključio akciji i posvetio cijeli listopad Mjesecu ružičaste vrpce. Naše posebno izdanje ružičastog popodnevnog čaja proteklih je godina privuklo brojne dame da aktivno sudjeluju i putem društvenih mreža podignu svijest o ranim pregledima. Iskreno se nadam da ćemo našim angažmanom barem malo pridonijeti ovom plemenitom cilju. S udrugom P.I.N.K. life smo ostvarili divnu suradnju, a ovim putem zahvaljujem i mnogim sponzorima koji nam pomažu u podizanju svijesti. ”, istaknula je Sanda Sokol, glasnogovornica zagrebačkog hotela Esplanade.

Foto: Danijel Pavelić

Podršku ovoj hvalevrijednoj inicijativi na ružičastom koktel-domjenku u Esplanadi dala je tvrtka Miva galerija vina, koja je osigurala pjenušavu dobrodošlicu uz Prosecco Villa Sandi Rosé, kao i Cvjetna galerija Renate Lovrenčić, koja je svojim kreativnim dekoracijama u ružičastim tonovima dotjerala prostor hotela Esplanade, zatim Nikel – domaća kozmetička kuća koja je osigurala ružičaste poklone za uzvanike, narukvice Borboleta koje su pripremile vrijedne poklon za uzvanike, vinarija Krauthaker koja je osigurala vrhunska vina te Lite Prom, koji je osigurao razglas i osvijetlio prostor Esplanade Lounge & Cocktail bara te pročelje hotela u ružičasto.