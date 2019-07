'Njuškao sam po mobitelu svoje djevojke i otkrio prijetnju iz prošlosti'

Moja djevojka u posljednje vrijeme stalno priča o jednom muškarcu koji se trenutno nalazi u vojsci- započinje muškarac koji se požalio poznatoj kolumnistici Deidre na portalu The Sun.

- Uzeo sam joj mobitel dok nije gledala i saznao da su zamalo postali par. Poruke su pokazale da su i jedno i drugo često razmišljali o tome da budu skupa. Na kraju poruka je dodala kako se nikada ne zna što budućnost nosi. Natuknuo sam joj neke stvari poslije toga, ne bi li mi priznala, no to se nije dogodilo.

Ja imam 27, a ona 26 godina. Prekrasna je i znam da je van moje lige. Nerijetko i ona mene pita o mojoj prošlosti, te njuška po mojim društvenim mrežama, no kada ja napravim isto, naljuti se. Volim je i već živimo zajedno, no bojim se da to nije život kojeg ona želi, iako tvrdi suprotno - nastavio je muškarac.

- Recite joj da morate biti iskreniji jedno prema drugome i raditi na nekim promjenama ako želite da vaša veza opstane. Sklonite vaše mobitele, recimo oko 20 sati, te počnite međusobno razgovarati i flertovati. To će biti dobar početak - odgovara Deidre.

