Nakon što ovo pročitate nikada više nećete mokriti u bazenu: 'Moglo bi vas koštati zdravlja'

Iako možda mislite da se radi o bezazlenoj navici, znanost kaže drugačije. Prema jednom istraživanju, čak 40% odraslih ljudi priznaje da ponekad mokri u bazen. A analiza uzoraka iz 31 bazena i jacuzzija, objavljena u časopisu Environmental Science & Technology Letters, otkrila je da bazen od 220.000 galona može sadržavati oko 20 galona urina. Drugim riječima – velika je šansa da ćete ovo ljeto zaplivati u nečijem urinu. No koliko je to zapravo štetno? Iz HuffPosta su u pomoć pozvali toksikologa, liječnika zaraznih bolesti i mikrobiologa.

Što se događa kada mokrite u bazen? Glavni problem nije sam urin, već njegova reakcija s kemikalijama u vodi. “Urin sadrži spojeve s dušikom poput uree, amonijaka i kreatinina, koji reagiraju s klorom stvarajući nusprodukte dezinfekcije – tzv. DBP-ove – potencijalno štetne za zdravlje”, objašnjava dr. Kelly Johnson-Arbor, toksikologinja iz MedStar Healtha. Kada se klor veže na otpadne tvari, nastaju kloramini. Oni se nakupljaju u vodi i isparavaju, što može izazvati iritaciju kože, očiju i dišnog sustava, posebno kod osoba s astmom.

Prema dr. Thomasu Russu, stručnjaku za zarazne bolesti, mokrenje u dobro kloriranom bazenu obično ne prenosi infekcije – za razliku od, primjerice, izmeta. Veći problem su iritacije izazvane kloraminima. Profesor mikrobiologije Thomas Melendy dodaje: “Što više organske tvari unosite u bazen – bilo da je to urin, znoj ili čestice kože – to se više troši klor, a njegova učinkovitost opada”.

A što je sa slanim bazenima? Isto pravilo vrijedi i tamo. Slani bazeni također proizvode klor elektrokemijskim procesom, pa se dušik iz urina i dalje veže na klor i stvara štetne spojeve.

Ako to učini samo jedna osoba? U velikom bazenu, mala količina urina vjerojatno neće izazvati ozbiljne probleme – no u manjem bazenu ili kada to radi više ljudi, koncentracija kloramina brzo raste.

Osim što je nehigijensko, mokrenje u bazenu doprinosi stvaranju iritantnih kemijskih spojeva, pogoršava kvalitetu vode i smanjuje učinkovitost dezinfekcije. Stručnjaci se slažu: idite do toaleta prije nego što uđete u bazen – i obavezno se istuširajte.