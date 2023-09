Neobičan TikTok trend: Muškarci otkrili da jako često razmišljaju o Rimskom Carstvu!

Korisnici društvenih medija diljem svijeta objavljuju videozapise na TikToku u kojima pitaju svoje bliske osobe koliko često razmišljaju o Rimskom Carstvu - vremenskom razdoblju koje je trajalo od 625. pr. Kr. do 476. godine. Na iznenađenje svake žene, odgovor je često "cijelo vrijeme", piše Cosmopolitan.

"Svaki dječak kojeg ste ikada upoznali kaže: 'Pitam se bih li mogao preživjeti u Rimskoj legiji', kao da je to normalna stvar", objasnio je jedan korisnik u isječku. Gdje je nastao trend? Trend Rimskog Carstva postao je viralan u rujnu 2023.

Naime, neobičan TikTok trend u kome djevojke pitaju svoje partnere koliko često razmišljaju o Rimskom carstvu doslovno je "zapalio" ovu društvenu mrežu, a hashtag #romanempire je za samo nekoliko dana skupio preko milijardu pregleda. Trend je započeo nakon što je švedski influencer i poznavatelj povijesti Rima Arthur Hulu, također poznat na internetu kao Gaius Flavius, podijelio Reels 19. kolovoza u kojem je pisalo: "Dame, mnoge od vas ne shvaćaju koliko često muškarci razmišljaju o Rimskom Carstvu." Tweet jedne žene o trendu dobio je više od 7,6 milijuna pregleda.

I saw an IG Reel that said something along the lines of “women have no idea how often the men in their lives think about the Roman Empire.”



So I asked my husband: “How often do you think about the Roman Empire?”



And without missing a beat he said “Every day.”



YALL! Why!?