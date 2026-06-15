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VEČERNJAKOVE ZVJEZDICE

Pristupačan ručak na terasi uz more

Pješčana uvala
Foto: Srećko Niketić/PIXSELL
1/2
Autor
Marina Borovac
15.06.2026.
u 10:10

Restoran Škuža, Pješčana Uvala 7/4

Šetnju plažom odlučili smo završiti ručkom u restoranu na – plaži. Odabir je pao na Škužu i bez problema smo našli mjesto na terasi uz more. Ovaj restoran, čiji naziv znači izgovor, uz riblja i mesna jela u ponudi ima i marende pa za devet eura možete pojesti jetricu s restanim krumpirom, salatom i domaćim kruhom, samoborski kotlet, grah, variva... ovisno o tome što se taj dan sprema i je li vam to po volji.

Pješčana uvala
Foto: Srećko Niketić/PIXSELL

Odlučite li se sami iskrojiti svoj meni, juha od šparoga stoji 6,30 eura, ako vam se jede rižoto od gljiva, on je 14,50 eura, a punjene lignje s prilogom su 21,20. Hrana je u redu, osoblje ljubazno, a more pod nosom.

Ocjene

Raznovrsnost ponude jela i pića 45
(do 50 bodova)      

Kvaliteta hrane 11
(do 15 bodova)      

Usluga 10
(do 10 bodova)      

Prostor 18
(do 20 bodova)      

Vrijednost za novac 4
(do 5 bodova)

Ukupno: 88

80-87 BODOVA - TRI ZVJEZDICE
88-94 BODOVA - ČETIRI ZVJEZDICE
95 BODOVA I VIŠE - VELIKA ZVIJEZDA

Ključne riječi
Pješčana uvala Večernjakove zvjezdice

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