'Našao sam savršenu ženu, a onda je prevario s njenom sestrom; da je molim za oprost ili da odustanem?'

Imam 29 godina, a moja zaručnica 28, započeo je anonimni muškarac svoje pismo psihoterapeutkinji i The Sun kolumnistici, Deidre Sanders.

Brzo je, kaže, shvatio da bi ona mogla biti 'ta', žena s kakvom bi htio provesti život, pa ju je zaprosio - ali ga je nakon zaruka počela privlačiti njena sestra.

- Sestra joj je otvorena, privlačna i samodopadna 31-godišnjakinja i puno je više moj tip žene - rekao je.

Ispričao je kako je nedavno u jednom noćnom klubu naletjeo na nju i tu su večer, kaže, završili skupa.

- Kupio sam joj piće, a ona je izazovno plesala i gledala ravno u mene; znao sam što slijedi - rekao je.

Seks s njom je, priča, bio nevjerojatno strastven, no iduće ga je jutro preplavio osjećaj krivnje. Osim toga, vidjela ih je i jedna prijateljica koja je njegovoj zaručnici ispričala da su njih dvoje zajedno otišli iz kluba...

- Odmah je shvatila da smo bili skupa i rekla mi da, s obzirom na to što sam joj napravio, za nas dvoje više nema budućnosti - priča on i pita terapeutkinju 'treba li prihvatiti da je ta veza gotova ili ju opet moliti da mu oprosti'.

- Većina ljudi pod utjecajem alkohola izgubi moralni kompas i pomakne vlastite granice - odgovorila mu je Deidre i dodala kako ju ipak ne čudi reakcija njegove, sada već bivše zaručnice.

- Bilo bi najbolje da iz ove pogreške naučite nešto o sebi i o tome koliko vas konzumacija alkohola može promijeniti i navesti da napravite stvari koje trijezni, vjerujem, ne biste - dodala je Deidre i poručila mu da bivšu može pokušati uvjerit da je bez obzira na to on za nju 'pravi', ali da ju nikako ne smije forsirati, te da njenu konačnu odluku mora i prihvatiti, i to bez velike 'drame'...

