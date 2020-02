'Nakon sina, dobili smo četvorke, a ne bismo se bunili da imamo još djece'

Kendall MacDonald, 28-godišnjakinja s Novog Zelanda izenadila se kada je saznala da će roditi četvorke. Ona i njen suprug pokušavali su zatrudnjeti nakon rođenja prvog djeteta, sina, ali imali su poteškoća. Nakon nekog vremena uspjela je zatrudnjeti, ali imala je spontani pobačaj. Nakon toga je počela uzimati Clomifene - lijek koji se koristi za liječenje neplodnosti kod žena koje ne ovuliraju. Ove tablete također povećavaju šanse za rađanje blizanaca između pet i osam posto, ali Kendall je premašila sva očekivanja.

Pogledajte pet načina pomoću kojih ćete smiriti uplakanu bebu:

Rekla je za The Sun: "Bilo je ludo, uopće nisam znala da možeš imati četvorke. Naš prvi ultrazvuk pokazao je samo jedno dijete, drugi je pokazao dvoje, treći troje i na kraju, četvrti četvero. Brojka je samo rasla. S vremenom smo se naviknuli na brojku, ali ne znam kako bi reagirali da su nam odmah rekli da ćemo imati četvorke."



Molly, Hudson, Indie i Quinn sada imaju osamnaest mjeseci, a na pitanje koliko joj je teško Kendall odgovara: "Postaje sve lakše kako odrastaju, ali još uvijek ne znaju dijeliti pa se stalno svađaju oko igračaka. To je najteža stvar sada. Kada su bili mali, najteže bi bilo kada su bili uzrujani. Ako bi svi četvero počeli plakati u isto vrijeme, ja bih mogla smirivati samo jednog."



Kendall i njen suprug Josh morali su prodati svoju trosobnu kuću i preseliti se u četverosobnu, koju će sada renovirati u šesterosobnu kako bi svi članovi obitelji imali dovoljno mjesta.



Ovi mladi roditelji imaju pune ruke posla. Četvorke se svaku noć bude više od deset puta, a Kendall, njen suprug i njihova dadilja bude se u smjenama kako bi se brinuli o njima. Tijekom dana imaju određenu rutinu: "Prvo Brooklyna spremim i odvedem ga u školu, a kada dođem doma naša dadilja odlazi. Popodne se trudimo otići u šetnju, a s obzirom na to da živimo blizu parka nije problem. Četvorke su bude oko pola tri popodne, tada i Brooklyn dolazi doma iz škole, a onda kreće ludnica."

Saznajte koje vještine mora imati svaki novi roditelj:

Iako vole svoju djecu, njihov dan pun je izazova i prepreka. Vole se igrati i jesti, a tijekom jednog dana Kendall i Josh moraju promijeniti oko dvadeset do trideset pelena. Kendall za sebe kaže da je frik jer voli sve čisto i uredno, a tijekom dana provede barem četiri sata čisteći.



Osim čišćenja, Kendall puno vremena provodi i u kuhinji - svatko ima svoju prehranu. Ona je veganka, suprug puno trenira, pa ima svoj plan prehrane, petogodišnji Brooklyn određene namirnice koje voli, a bebe, pak, svoj jelovnik.



Iako Kendall vodi prilično hektičan život, otvorena je za mogućnost još djece u budućnosti.

Pogledajte galeriju koja opisuje kako prolazi njihov tipičan dan:

U videu saznajte koliko muškaraca u Hrvatskoj obavlja kućanske poslove svaki dan: