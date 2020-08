Na ove dijelove tijela ne biste nikada trebali stavljati parfem, evo i zašto

S parfemom je lako pretjerati, a osim što velika količina nije baš ugodna jer miris postane intenzivan, pretjerivanje nije zdravo ni za kožu - pogotovo na nekim određenim mjestima. Kako piše Reader's Digest, postoje određeni dijelovi tijela na koje nikada ne bi trebalo prskati parfem, iako je mnogima navika.



Kosa

Možda se čini kao dobra ideja poprskati miris po kosi, ali parfemi na bazi alkohola mogu ju isušiti pogotovo ako prskate jako blizu. Umjesto toga, naprskajte parfem na četku i prođite istom kroz kosu.



Ruke

Jedan od najčešćih načina stavljanja parfema je na zapešće, ali stručnjaci tvrde da to nije dobro. Osim što se parfem nikada ne bi trebao trljati rukom o ruku, alkohol koji sadrži mogao bi iritirati ovo područje. Uz to, ako rukom prođete blizu očiju i one dođu u kontakt s parfemom, moglo bi se pojaviti crvenilo.

Ispod pazuha

Mnogi misle da je ovo dobra ideja, nakon dezodoransa staviti malo parfema ispod pazuha, ali interakcija između vašeg parfema i znojnih žlijezda vaših pazuha može rezultirati svrabom i peckanjem.



Genitalije

Baš kao i ispod pazuha, prskanje parfema u blizini intimnih područja također može rezultirati suhom kožom. Žene, mirisi mogu potencijalno nadražiti vaginu i uzrokovati upalu, svrbež i bol.



Koja su najbolja mjesta za parfem?

Zglobovi, vrat i stražnja strana koljena - ta područja emitiraju toplinu, pa vaš omiljeni miris neće nadražiti kožu.