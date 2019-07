Muzej iluzija: Popularni zagrebački Muzej iluzija otvorio se i u Šangaju

Muzej iluzija otvorio je svoja vrata u Šangaju u Kini u neposrednoj blizini obalne šetnice The Bund. Ovo je najveći prostor Muzeja do sada, a nudi niz sadržaje za velike i male, svijet iluzija i mašte. Koncept Muzeja nudi intrigantno vizualno, osjetilno i edukativno iskustvo, a vrijeme zadržavanje u njemu je individualno.

U Hrvatskoj se prvi Muzej iluzija otvorio u Zagrebu prije četiri godine, a otada se njegov sadržaj može pronaći diljem svijeta. Do sada postoji 16 lokacija u svijetu, a Šangaj je najnovija. Muzej do sada postoji u Ateni, Beogradu, Berlinu, Dubaiu, Hamburgu, Kansasu, Kuala Lumpuru, Ljubljani, New Yorku, Torontu, Beču, Tbilisiju, Muskatu, Zadru i Zagrebu.

Foto: Muzej iluzija

Šangajski Muzej iluzija započeo je s radom već tri mjeseca nakon potpisivanja suradnje između osnivača Muzeja iluzija i kineskog partnera, dugogodišnjeg promicatelja hrvatsko-kineske gospodarske suradnje, Caija Yua, na marginama dubrovačkog sastanka na vrhu Suradnje 16+1.

Foto: Muzej iluzija

Namjera je kineskog partnera u suvenirnici Muzeja iluzija nuditi i hrvatske proizvode kako će oni postajati dostupni na kineskom tržištu, piše portal hrturizam.

Foto: Muzej iluzija Foto: Muzej iluzija