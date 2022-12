Muškarac bio u vezi s tri djevojke istovremeno: ‘Ostavile smo ga i sada putujemo zajedno’

Morgan Tabor ispričala je da je neko vrijeme izlazila s muškarcem kada je posumnjala da nešto nije u redu. Putem društvenih mreža doznala je da njezin dečko nema jednu, već čak dvije djevojke s kojima ju vara, Abi Roberts i Bekah King. No, umjesto da se posvađaju oko cijele situacije, tri žene su se našle, odlučile ga ostaviti i započele prijateljstvo, piše Ny Post.

Brzo su shvatile da dijele isti san, a to je krenuti na putovanje po državi. Zajedno su kupile 30 godina star školski autobus i odlučile ga renovirati, a na koncu su ga u potpunosti pretvorile u stambeni prostor.

- Sve smo brzo shvatile da ćemo biti dobre prijateljice. Ja sam odmah znala da su ove djevojke posebne - rekla je Morgan.

Svoju su kreaciju nazvale The BAM Bus, prema svojim inicijalima, a zajedno dijele i Instagram profil @fine__crew. Djevojke su putovale na mjesta s popisa kao što su Nacionalni park Grand Teton, Velike pješčane dine i Nacionalni park Yellowstone. Što se tiče najgoreg dijela života u autobusu, sve tri su se složile da je to pronalaženje kupaonice, dok im je najbolji dio upoznavanje ljudi iz cijele zemlje.

- Vrlo je važno i osnažujuće pronaći grupu žena na koje se možete osloniti. Ženska prijateljstva doista imaju veliku moć u sebi nakon što stvarno nađete svoju grupu u koju pripadate - tvrdi Bekah.

Iako se nisu upoznale u idealnim okolnostima, djevojke tvrde da ne bi promijenile apsolutno ništa.

- Stvari kroz koje smo prošle od tada i iskustva koja smo imale zajedno i načini na koje smo oblikovale jedna drugu.. to se ne može ponoviti. Mislim da nijedna od nas ne bi bila onakva kao što je danas da se to nije dogodilo. Mislim da smo sve poprilično ponosne na vlastiti rast koji smo imale i iskustva koja su dovela do ovoga gdje smo sada - dodala je Abi.

Nedavno je izašla i vijest da postoji zainteresiranost za snimanje filma o njihovoj avanturi, na što su djevojke posebno ponosne jer svojom pričom žele inspirirati i druge.

