Muči vas loš zadah? Slijedite ovih nekoliko savjeta!

Neugodan zadah muči mnoge i to je vrlo čest razlog zbog kojega se ljudi javljaju stomatologu. Osim zbog bakterija, do neugodnog zadaha može doći i zbog drugih faktora poput pušenja, određene hrane, kave, nepravilne oralne higijene itd. Postoje kratkotrajna rješenja poput žvakaće gume ili vodice za usta, no ovih nekoliko savjeta moglo bi vam pomoći da taj problem riješite dugotrajnije, piše Pinkvilla.

Pijte vodu

Jedan od najvažnijih načina za sprječavanje lošeg zadaha je svakodnevno pijenje vode. Bakterije bujaju u suhim ustima, a lakše ćete isprati klice koje stvaraju neugodan miris ako su vam usta vlažnija. Slina pomaže u održavanju oralne higijene i inhibira rast loših klica. Ako imate sklonost da se probudite s jutarnjim zadahom, ovo je izuzetno korisno.

Žvačite klinčiće

Klinčići pomažu u osvježavanju daha i u borbi protiv bakterija koje uzrokuju karijes. Dakle, ako žvačete samo nekoliko klinčića dnevno, dah će vam odmah biti svježiji. Također, sprječava rast bakterija koje uzrokuju neugodan zadah.

Pijte zeleni čaj

Prema istraživanju, antioksidansi u zelenom čaju mogu uništiti bakterije koje su se nastanile u usnoj šupljini. Na ovaj ćete način pobijediti zadah iz usta te zaštititi zdravlje svoje usne šupljine, s obzirom da možete smanjiti i rizik od razvijanja karijesa i raka usne šupljine. No, važno je da napitak ne šećerite.

Jedite sjemenke komorača

Neki začini i bilje imaju aromatična eterična ulja. Nakon konzumacije češnjaka i druge hrane neugodnijeg mirisa, oni mogu pomoći u prikrivanju smrdljivog zadaha. Sjemenke komorača pružaju mirisno eterično ulje s antimikrobnim svojstvima koja vam mogu pomoći da bolje dišete. Sjemenke komorača pospješuju proizvodnju sline, što pomaže u uništavanju štetnih mikroorganizama.

Konzumirajte jogurt

Jogurt sadrži korisnu bakteriju Lactobacillus, a crijeva su samo jedno područje u kojem ta korisna bakterija može pomoći vašem tijelu u borbi protiv patogenih mikroba. No, pazite da jogurt ima malo šećera, poput običnog ili nemasnog jogurta, jer to može pomoći u smanjenju lošeg zadaha. Šećer može prirodno hraniti bakterije, što uvelike pridonosi lošem zadahu, stoga izbjegavajte zašećereni jogurt i umjesto toga birajte probiotike.

