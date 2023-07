'Moja kći (19) želi sama hodati do oltara jer je, kaže, samostalna. Onda si može sama platiti i svadbu'

Od pozivnica do rasporeda sjedenja, kad je svadba u pitanju, svi iz obitelji imaju mišljenje o tome kako bi stvari trebale izgledati, a jedno od osjetljivih pitanja koje često zna potaknuti nesuglasice svakako je i tko će (ako će itko) mladenku odvesti do oltara. Budući da ta praksa dolazi iz vremena kada se mlada žena razmjenjivala između oca i mladoženje, sve više mladenki odbacuje tu tradiciju jer ne želi da ih se tako nekome predaje, no očevi to ne prihvaćaju uvijek dobro. Tako je jedan otac na Redditu objasnio da odbija svojoj kćeri platiti svadbu iako joj je to obećao jer je odlučila prekršiti tradiciju hodanja s njim do oltara. "Ja sam 48-godišnji muškarac, a moja je 19-godišnja kći uvijek bila neovisna. Tako sam je i odgojio, da misli svojom glavom, i to sam uvijek cijenio, no nedavno smo naišli na malu prepreku u našem odnosu", napisao je.

"Zaručila se i odlučila kako ne želi da je na njezinu vjenčanju otpratim do oltara. Tvrdi da je njezina majka i ja ne posjedujemo, stoga je nemamo pravo ni nekome dati. S tim me je povrijedila jer je nikada nismo tretirali kao predmet ili imovinu, već smo davali sve od sebe da joj omogućimo što bolji život. Njezin stav mi se čini ekstremnim i unatoč raspravama ona odbija popustiti, a premda poštujem njen izbor, osjećam da potpuno zanemaruje kako se mi osjećamo pa sam joj rekao da joj, kad tako želi, neću platiti vjenčanje", objasnio je.

On, kako ističe, ne pokušava organizirati njeno vjenčanje kako bi to njemu odgovaralo, no više ne misli da joj to duguje. "Ako ustraje na tom stavu, može si i sama platiti svadbu, no svejedno se pitam jesam li pretjerao", napisao je na forumu, a komentari su pokazali koliko su ljudi zaista podijeljeni o ovoj temi. "Niste pretjerali", napisala je jedna osoba. "Sama je rekla. Ona je neovisna. Neovisni ljudi sami plaćaju svoje račune."

"Jeste, pretjerali ste. Jeste li planirali platiti vjenčanje zato što je posjedujete i osjećate da je to vaša odgovornost? Ili zato što je volite i želite da sve prođe što bolje?" komentirao je drugi korisnik. "Odgojili ste je da bude neovisna, no kad je to neovisno razmišljanje suprotno vašem, kaznit ćete je? Želite li stvarno da joj dan vjenčanja zbog toga ostane u lošem sjećanju?" pitao je netko.

A neki su pak predložili i da otac i kći pokušaju naći neki kompromis – da se on osjeća uključenim, a mladenka ne mora zanemariti svoja uvjerenja. "Vidio sam roditelje kako s mladenkom stoje na početku prolaza, a zatim ona hoda sama simbolizirajući tri aspekta svog života; kao dijete svojih roditelja, odrasla osoba koja donosi slobodan izbor i kao partnerica budućem mužu", podijelio je svoj prijedlog jedan korisnik.

