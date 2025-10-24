Naši Portali
Mogli biste se iznenaditi: Tajna dobrog seksa nije u pozi, već u ovome

VL
Autor
Večernji.hr
24.10.2025.
u 20:42

Kad se gradite kao par i izvan kreveta, vaš seksualni život postaje autentičniji, slobodniji i ispunjeniji

Možete znati sve Kama Sutra poze napamet, ali bez ovog sastojka seks nikada neće biti istinski ispunjavajuć. Intimnost, povezanost i komunikacija – tri faktora koje često zanemarujemo kad govorimo o "dobrom seksu". Jer, kako kaže seksologinja Emily Morse: “Najbolji seks počinje izvan spavaće sobe”.

Povezanost stvara sigurnost i otvara vrata za iskrenu komunikaciju te jača povjerenje i smanjuje anksioznost. Važno je komunicirati o onome što vam se sviđa i što vam ne odgovara. Pitajte partnera o njegovim/njezinim željama i isprobavajte nove stvari zajedno, bez srama.

Dobre navike koje vode do boljeg seksa:

  • Redoviti zajednički razgovori o seksualnim temama
  • Zajedničko istraživanje (knjige, podcasti, igračke)
  • Njega van intimnog prostora: nježnost, dodiri, komplimenti

Seks nije samo fizički čin. To je produžetak emocionalne povezanosti. Kad se gradite kao par i izvan kreveta, vaš seksualni život postaje autentičniji, slobodniji i ispunjeniji.

