Tegle od terakote imaju brojne prednosti, ali nisu najbolji izbor za svaku biljku

Pogrešan odabir posude može usporiti rast biljke, čak i ako je pravilno zalijevate i prihranjujete. Iako tegle od terakote postaju sve popularnije, one nisu univerzalno rješenje za svaku biljku. Izrađene su od pečene gline čija porozna struktura propušta zrak i vlagu pa se višak vode ne zadržava u supstratu jednako dugo kao u plastičnim ili drugim posudama. Korijen tako ima bolju cirkulaciju zraka, a manja je i mogućnost njegova truljenja zbog prekomjernog zalijevanja. Ipak, prije nego što sve biljke presadite u ovakve tegle, vrijedi znati da neće svakoj vrsti odgovarati isti uvjeti.

Tegle od terakote najbolji su izbor za biljke koje vole da se zemlja izmeđuzalijevanja barem djelomično osuši. Kaktusi i sukulenti često se sade u tegle od terakote, a dobar su izbor i orhideje, sanseverije, filodendroni, hoje i bromelije. Porozna glina omogućuje bolju cirkulaciju zraka oko korijena, a tijekom ljetnih mjeseci sporije se zagrijava od plastike pa biljke lakše podnose visoke temperature, osobito ako se nalaze na balkonima, terasama ili uz sunčane prozore. Biljke koje vole stalno vlažnu zemlju neće biti najsretnije u teglama od terakote jer se supstrat u njima brže suši. Paprati, perunike, kale i kolokazije zbog toga će zahtijevati češće zalijevanje, zbog čega će im više odgovarati plastične ili glazirane posude koje dulje zadržavaju vlagu.

Prije kupnje tegle od terakote dobro je obratiti pozornost i na kvalitetu izrade jer razlika između jeftinijih i kvalitetnijih modela može biti velika. Tegle izrađene od bolje pečene gline otpornije su na pucanje i uz pravilno održavanje mogu trajati desetljećima, dok se one lošije kvalitete lakše oštećuju, osobito tijekom naglih promjena temperature. Kvalitetu možete provjeriti tako da teglu okrenete naopako, prstom zatvorite otvor na dnu i lagano kucnete po rubu ključevima. Jasan i zvonak zvuk najčešće upućuje na kvalitetnije pečenu glinu, dok tup ton može biti znak slabije kvalitete.

Bijele naslage koje se s vremenom mogu pojaviti na vanjskoj strani glinenih tegli potpuno su normalna pojava i nastaju kada voda isparava kroz stijenke posude, a minerali ostaju na njezinoj površini. Ukloniti ih možete četkom i mješavinom tople vode i octa. Planirate li teglu ponovno iskoristiti za drugu biljku, prije sadnje ostavite je oko sat vremena u toj otopini kako biste uklonili nečistoće te smanjili mogućnost zadržavanja bakterija i gljivica u porama gline.