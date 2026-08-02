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Konzervirana hrana

Jedan detalj na konzervi mogao bi upućivati na opasan toksin: Evo što kaže neurolog

Shutterstock
VL
Autor
Stephany Domitrović
02.08.2026.
u 15:13
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Prije nego što otvorite konzervu, obratite pozornost na jedan detalj koji bi mogao biti važan za vaše zdravlje. Neurolog upozorava da određena oštećenja na ambalaži mogu upućivati na ozbiljnu kontaminaciju te otkriva koje znakove nikada ne biste smjeli zanemariti.

Iako je vrlo praktično napuniti smočnicu konzerviranom hranom, neurolog upozorava da prije otvaranja svake konzerve treba provjeriti njezino stanje, a evo i zašto. Na svojim društvenim mrežama neurolog dr. Baibing Chen, poznatiji kao Dr. Bing, otkrio je koje namirnice osobno izbjegava, a među njima su se našle i oštećene konzerve. Ovaj specijalist neurologije upozorava da napuhnute, napuknute ili jako udubljene konzerve mogu biti znak prisutnosti bakterije Clostridium botulinum, koja stvara jedan od najopasnijih toksina poznatih medicini. „Ako je konzerva napuhnuta, napuknuta ili jako udubljena, to je ozbiljan znak upozorenja na moguću kontaminaciju botulinum toksinom“, rekao je dr. Chen.

Botulinum toksin djeluje na živčani sustav tako što prekida prijenos živčanih signala prema mišićima. Posljedice mogu biti vrlo ozbiljne, od zamagljenog vida i izražene mišićne slabosti do otežanog disanja, a u ekstremnim slučajevima i smrti. Posebno zabrinjava činjenica da kontaminirana hrana najčešće ne pokazuje nikakve očite znakove kvarenja. Toksin nema miris ni okus, zbog čega se njegova prisutnost ne može prepoznati ni izgledom, ni mirisom, ni okusom hrane. Zbog toga stručnjaci savjetuju da se svaka konzerva koja je napuhnuta, puknuta ili ozbiljno oštećena odmah baci, bez otvaranja i kušanja sadržaja.

@doctor.bing Here Are 3 Foods I Don’t Eat As A Neurologist #brain #neurology #brainhealth #neurologist #tiktoklearningcampaign #learnontiktok #science ♬ original sound - Dr. Bing, MD MPH

Botulizam je rijetka, ali potencijalno smrtonosna bolest koja nastaje nakon unosa botulinum toksina. Najčešće se povezuje s nepravilno konzerviranom hranom ili proizvodima kod kojih je tijekom proizvodnje, skladištenja ili čuvanja došlo do oštećenja ambalaže. Budući da se bakterija razvija u okruženju bez kisika, oštećene ili neispravno zatvorene konzerve stvaraju povoljne uvjete za njezino razmnožavanje. Napuhnuta konzerva može biti znak stvaranja plinova unutar ambalaže, što upućuje na mogući rast bakterija. Dr. Chen kaže da izbjegava i određene grebenske ribe, poput barakude. One u pojedinim dijelovima svijeta mogu sadržavati prirodne neurotoksine koji kod ljudi mogu izazvati trnce, vrtoglavicu te dugotrajnije neurološke tegobe.
Ključne riječi
botulinum toksin botulizam neurolog udubljena konzerva konzervirana hrana

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