Mnogi je rade: Ova uobičajena navika mogla bi vam oštetiti penis i oslabiti erekcije

Shutterstock
VL
Autor
Večernji.hr
12.09.2025.
u 21:00

Ispravno držanje može značajno pridonijeti vašem općem zdravlju i dobrobiti, a sitne promjene mogu donijeti velike rezultate.

Cjelodnevno sjedenje može ozbiljno narušiti vaše zdravlje, uzrokujući razne probleme poput oslabljenih mišića gluteusa, ali i mentalnih tegoba poput anksioznosti i depresije. No, jeste li znali da dugotrajno loše držanje može negativno utjecati i na zdravlje penisa? Naime, loše držanje ne samo da može dovesti do bolova i ukočenosti, nego može utjecati i na funkciju zdjeličnih mišića, a time i na seksualno zdravlje. Možda vas to potakne da se sada ispravite u sjedećem položaju. 

U razgovoru za Metro, liječnik dr. Jeff Foster, specijaliziran za muško zdravlje, objasnio je kako nepravilno držanje, poput spuštenih ramena i pognutih leđa, može dovesti do napetosti u zdjeličnim mišićima koji podržavaju vitalne organe poput mjehura i crijeva, a mogu utjecati i na funkciju živaca.

Nepravilno držanje može oslabiti mišiće jezgre, dok napetost u zdjeličnim mišićima smanjuje njihovu snagu, što može rezultirati smanjenom seksualnom izdržljivošću i slabijom erekcijom. Dr. Foster naglašava kako takvo stanje može dovesti do poteškoća s postizanjem vrhunca, a čak može utjecati i na osjećaj zadovoljstva.

Također, napetost i slabost u mišićima zdjelice mogu uzrokovati tegobe kao što su bol prilikom mokrenja i nelagodu u području zdjelice i spolnih organa. Osim toga, loše držanje može smanjiti razinu energije i povećati umor, što posljedično može umanjiti seksualnu želju.

Za prevenciju je ključna pravilna postura kralježnice koja podržava zdjelične mišiće i omogućuje bolji protok krvi. Dr. Foster preporučuje održavanje pravilnog držanja i vježbe usklađivanja tijela, što uključuje neutralan položaj kralježnice i zdjelice. Ako većinu dana provodite sjedeći, važno je držati ekran u visini očiju, stopala na tlu i podlaktice opuštene na stolu. Na taj način možete poboljšati cirkulaciju krvi, što može pridonijeti zdravlju penisa i smanjiti rizik od seksualnih problema.

