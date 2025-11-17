Jeste li u rizičnoj skupini? Ovo je 10 najčešćih smrtonosnih bolesti koje nasljeđujemo
Nasljedne bolesti predstavljaju skup stanja koja se prenose s generacije na generaciju putem gena, a mogu značajno utjecati na zdravlje i kvalitetu života. Iako se često čini da dolaze neočekivano, obiteljska povijest ponekad otkriva koliko smo zapravo ranjivi na određene poremećaje koji se kriju u našem genetskom kodu. Dr. Dawn Harper, medicinska stručnjakinja, otkrila je deset smrtonosnih bolesti i stanja za koja genetski bilo tko od nas može biti nesvjesno skloniji.
"Zabrinjavajući je jaz u tome koliko malo ljudi zna o vlastitoj zdravstvenoj povijesti i zdravstvenoj povijesti članova svoje obitelji. Iznenađujuće je koliko često čak i osnovni detalji, poput nasljednih stanja ili dugoročnih obiteljskih zdravstvenih obrazaca, ostanu nezapaženi ili nezabilježeni. Neki bi mogli smatrati da, ako vam je nešto 'u genima', malo toga možete učiniti, ali ja čvrsto vjerujem da je znanje moć. Razumijevanje vaših genetskih predispozicija daje vam priliku da preuzmete kontrolu, donosite informirane odluke, usvojite preventivne navike i, u mnogim slučajevima, smanjite ukupni rizik jednostavnim promjenama načina života", objasnila je. Ovo je 10 potencijalno nasljednih bolesti i stanja kojima biste mogli biti izloženi, piše Daily Express.
1. Visoki krvni tlak: "Visoki krvni tlak je ono što nazivamo multifaktorijalnom bolešću. To znači da mnogi čimbenici načina života mogu utjecati na krvni tlak, ali postoji i genetska veza i, suprotno uvriježenom mišljenju, većina ljudi s visokim krvnim tlakom nema glavobolje ili probleme s vidom. Većina uopće nema simptome. Mislim da bi svi stariji od 40 godina trebali provjeriti krvni tlak, a ako visoki krvni tlak postoji u vašoj obitelji, trebali biste to provjeriti i ranije", upozorila je dr. Harper.
2. Visoki kolesterol: "Samo 20 posto našeg kolesterola dolazi iz naše prehrane. Ostatak se stvara u našem tijelu. Postoji stanje koje se naziva obiteljska hiperkolesterolemija, a koje je, kao što ime sugerira, nasljedno stanje koje može dovesti do visokog kolesterola i ako se to događa u vašoj obitelji, svakako biste trebali znati svoj kolesterol", rekla je stručnjakinja.
3. Bolesti srca: "Poput krvnog tlaka, postoje mnogi čimbenici načina života koji mogu povećati rizik od razvoja srčanih bolesti. Važno je znati jesu li bliski rođaci imali srčane udare, posebno ako se to dogodilo u mladosti, jer bi to potencijalno značilo povećan rizik od razvoja srčanih bolesti i moglo bi značiti da bi pojedinac trebao obratiti više pozornosti na prilagodbu svog načina života da bi ublažio taj rizik", upozorila je dr. Harper.
4. Dijabetes: "Ako se dijabetes pojavljuje u vašoj obitelji, a vi se još niste testirali, mogli biste biti među onima u riziku. Dijabetes povećava vjerojatnost ozbiljnih stanja poput srčanog i moždanog udara, bolesti bubrega, gubitka vida i periferne vaskularne bolesti, stoga je iznimno važno obaviti provjeru", rekla je stručnjakinja.
5. Osteoporoza: "Osteoporoza, odnosno bolest tankih kostiju, ima snažnu genetsku vezu. Ljudi mi često kažu da znaju da su dobro jer nemaju bolove, ali osteoporoza nema simptome sve dok kosti nisu toliko tanke da se lako lome. Osteoporoza u kralježnici može uzrokovati gnječenje kralježaka pod težinom tijela. Imati rođaka prvog stupnja s osteoporozom značajno povećava rizik od razvoja bolesti", objasnila je liječnica.
6. Rak: Posebno dojke, prostate, debelog crijeva, jajnika, gušterače, kože (melanom), želuca, maternice, bubrega, štitnjače, oka i mozga. "Svi ovi karcinomi imaju genetski rizik i ako se javljaju u vašoj obitelji, mogli biste biti upućeni genetiku na gensko testiranje", rekla je dr. Harper.
7. Alzheimerova bolest: Liječnica je objasnila da postoji genetska veza s razvojem Alzheimerove bolesti. Ako znate da se ovo javlja u vašoj obitelji, možete smanjiti rizik promjenom načina života. "Sve što je dobro za srce dobro je i za mozak, stoga će održavanje zdrave težine, uravnotežena prehrana, redovita tjelovježba, nepušenje i pijenje alkohola unutar preporučenih granica pomoći u smanjenju rizika. Izazivanje mozga igrama riječi, sudokuom ili učenjem novog jezika može pomoći da vaš mozak ostane zdrav", rekla je dr. Harper.
8. Astma i alergije: Naime, postoji jaka genetska veza s astmom. "Važno je da znate za alergije svojih najbližih, kao i oni za vaše, da bi se u hitnoj situaciji te informacije mogle odmah prenijeti medicinskom osoblju koje se brine o vama ili njima", objasnila je dr. Harper.
9. Problemi s mentalnim zdravljem: "Problemi s mentalnim zdravljem često imaju genetsku vezu i ako se, na primjer, depresija i anksioznost javljaju u vašoj obitelji, dobra je ideja dati prioritet vlastitom mentalnom zdravlju. Redovito vježbajte, provodite vrijeme u prirodi, upravljajte stresom i ostanite povezani s prijateljima", savjetovala je medicinska stručnjakinja.
10. Autoimune bolesti: "Sve autoimune bolesti imaju genetsku vezu. Ako znate da netko u vašoj obitelji ima autoimunu bolest i počnete razvijati simptome, vaš liječnik opće prakse će vas testirati", zaključila je.