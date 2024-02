Mladenkina kuma prije vjenčanja otkrila šokantnu tajnu: ‘Ona nema pojma o tome, slomit će ju!’

Neke je tajne bolje prešutjeti, ali jedna je žena bila šokirana kada je od mladenkine kume doznala šokantnu tajnu. Naime, dok se njezina prijateljica veselo pripremala za vjenčanje, objasnila je kako se našla usred nezgodne situacije u kojoj nije htjela sudjelovati, piše The Sun.

Karo Aprano (@karoaprano) čula je dramu koju je morala i podijeliti. "Nedavno sam se sprijateljila s tom djevojkom koja se udaje, a ona me pozvala na svoje vjenčanje. Doslovno smo se tek upoznale i sprijateljile", objasnila je. Kao rezultat toga, počela je upoznavati ljude koji će biti na vjenčanju i sprijateljila se s njezinim prijateljima.

"Prošlog smo vikenda bili vani i jedna od djeveruša mi je rekla da je mladoženja spavao s mladenkinom sestrom, a mladenka nema pojma o tome i on to želi ponoviti", rekla je. Kara nije željela znati tu informaciju i rekla je da je to dovodi u stvarno neugodnu situaciju oko obiteljskog problema, dok su tulumarili u klubu.

"Možemo li se vratiti unazad pet minuta kada ovo nisam znala?" rekla je. Žena koja je otkrila ovu tajnu bila je mladenkina kuma. Kara joj je rekla da joj mora reći i da ne može dopustiti da se uda za tog čovjeka.

No, kuma je rekla da ne može jer "ne želi uništiti vjenčanje s muškarcem s kojim je toliko dugo". "Kako ćeš dopustiti da se tvoja najbolja prijateljica uda za muškarca koji ne samo da je bio s njezinom sestrom, nego se okolo priča da će to opet učiniti? To je grozno", rekla je. Scenarij je nazvala ludim i odvratnim.

Priznala je da je dio nje htio sve reći mladenki, ali druga polovica nje osjećala se kao da je se to ne tiče jer je mladenku u tom trenutku poznavala samo mjesec dana. Osim toga, znala je da će ju to slomiti. "Osjećam se kao da bih ja, od svih ljudi, trebala zadnja biti uključena u to. Ja sam na neki način nebitna u grupi, što znači da sam nova. Nisam baš bliska ni s kim tamo", objasnila je.

Karo je priznala da joj se cijeli dan motalo po glavi treba li mladenki reći za nevjeru budućeg supruga. "Kao prvo, možda mi čak ne bi vjerovala", rekla je. Dio komentara bio je podijeljen oko toga što bi trebala učiniti, neki su rekli da kaže, a drugi da drži jezik za zubima. "Jednom sam rekla najboljoj prijateljici da je dečko vara. Ona je stala na njegovu stranu. Nikada više nismo razgovarale. Naučena lekcija. Nemoj nikad reći", komentirala je gledateljica.

"Rečeno ti je s razlogom. Nemaš što izgubiti jer zapravo ne poznaješ te ljude. Reci joj i onda joj reci da svi znaju za to", napisao je netko drugi. "Možda si iz tog razloga stavljena u njezin život. Ne bi htjela da se to dogodi tebi. Ako se prijateljstvo prekine, u redu je. Tek ste se upoznale. Spasite je!!" složila se još jedna žena.