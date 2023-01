Mladenka ostavila goste na vjenčanju bez teksta - usred proslave ošišala kosu!

Mnoge mladenke za svoje vjenčanje žele imati dvije vjenčanice, pa se tako u nekom dijelu večeri presvuku. No, jedna žena odlučila je otići korak dalje s promjenom izgleda na svom vjenčanju, piše The Sun.

Lijepa mladenka nije imala na umu promjenu haljine, pa je tako odlučila ošišati kosu prije nego što su došli u svadbenu salu. Naime, njezina prijateljica, koja joj je bila i djeveruša, je frizerka, pa je ona bila ta kojoj je pripao zadatak drastične promjene.

Mladenka, koja je nosila zadivljujuću svilenu bijelu haljinu do poda, bila je oduševljena promjenom koja je mnoge njezine goste ostavila bez teksta. Njezina prijateljica frizerka podijelila je video na svom profilu, a na snimci se vidi kako joj šiša kosu.Video je postao viralan s više od četiri milijuna pregleda, a mnogima se njezina ideja svidjela.

- Sviđa mi se ovo, mogla bih napraviti isto na dan svog vjenčanja - napisala je jedna korisnica.

- Izgleda sjajno. No, poznavajući mog muža on to ne bi ni primijetio - našalila se druga korisnica.

No, nisu svi korisnici bili uvjereni da je to bila dobra odluka.

"Zašto? Kosa joj je bila prekrasna", komentirala je treća korisnica, dok je četvrta dodala: "Ne hvala, nisam oduševljena ovime."

Njezina prijateljica Stephanie kasnije je pojasnila da je mladenka također frizerka i da je već neko vrijeme htjela ošišati kosu, a dan vjenčanja činio joj se kao izvrsna prilika za to. Također je rekla da su dodatno sredili frizuru prije nego što je mladenka otišla na medeni mjesec.

